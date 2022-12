Imágenes satelitales revelan el plan de Rusia para defender el territorio cerca de Crimea

Tras la reciente derrota en la ciudad de Kherson, que es clave y estuvo bajo ocupación rusa desde los primeros días de la guerra, ahora se develó el plan de Rusia para defenderse de nuevos avances ucranianos. Y fue gracias a las imágenes satelitales que fueron capturadas por Maxar Technologies y obtenidas por Insider.

En esas fotos se revelan las múltiples posiciones defensivas rusas en la región oriental de Kherson, sobre la península de Crimea ocupada, mientras Moscú intenta mantenerse firme frente a los éxitos en el campo de batalla de Ucrania.

Tal como se aprecia, se montaron posiciones defensivas rusas a lo largo de líneas de comunicación terrestres críticas, como en autopistas, y conectan a las fuerzas rusas en el río Dnipro con otras áreas ocupadas al sureste, como Crimea y las regiones de Kherson y Zaporizhia, según una evaluación que llevó a cabo el Instituto For the Study of War (ISW), un grupo de expertos con sede en Washington.

Se supo que estas posiciones existen en forma de trincheras y defensas antitanque de dientes de dragón, dijo la evaluación de ISW, refiriéndose a una estrategia de décadas que consiste en fortificaciones reforzadas que se construyen para ralentizar y detener armaduras pesadas. Pero en lugar de conectar las líneas de comunicación a lo largo del campo de batalla, las posiciones parecen más "barricadas elaboradas" que no se alejan demasiado de las carreteras o de los campos.

Lo cierto es que ISW evalúa que las posiciones defensivas indican que el liderazgo militar ruso está preocupado de que las fuerzas ucranianas puedan avanzar a través del río Dnipro y hacia la región del bajo Kherson. De todas formas, la naturaleza de estas posiciones es una apuesta, porque mientras Rusia se enfoca en defender carreteras y autopistas, ignora la posibilidad real de que Ucrania pueda avanzar en terreno abierto.

Como contrapartida, los tanques y vehículos oruga de Ucrania podrían atravesar campos y evitarlos o asaltar las posiciones rusas desde sus flancos más vulnerables.