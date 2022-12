VIDEO. Protesta y pedido de justicia por el albañil fallecido en La Plata

Un grupo de manifestantes identificados con el sector de la UOCRA "Blanca y Azul", se movilizó hoy en el centro de La Plata para exigir justicia por Luciano Guayán, el albañil de 36 años que falleció el domingo tras luchar por su vida durante tres días en un hospital local, luego de caer de un edificio en obra en 48 entre 11 y 12.

La protesta se realizó desde las 8 en el obrador en donde Guayán se precipitó al vacío desde un cuarto piso, lo que le provocó heridas de gravedad que luego causarían su fallecimiento. Allí se convocó personal del gremio que responde a la agrupación liderada por Iván Tobar, en su mayoría mujeres, quienes desplegaron una bandera con el reclamo de justicia y con la leyenda "basta de trabajo en negro".

"Venimos denunciando desde hace dos años por la precarización laboral. Lamentablemente hoy venimos a llorar a un trabajador. La seguridad no estaba dada, hace dos años venimos advirtiendo que los compañeros no tienen seguridad, no tienen arnés, protección visual, borcegos", dijo un delegado.

Asimismo, agregó que "esto se podía haber evitado porque el trabajador no tenía arnés. No se lo brindaron. La seguridad la tiene que hacer el trabajador pero también la empresa".

“Cuando uno viene a velar por la seguridad de los trabajadores, es esto: que estén en blanco, que tenga los accesorios que corresponden para que el compañero se sienta protegido. Acá no lo tenían", manifestó.

Por otra parte, expresó que "la intervención del gremio es una gran falencia en la Región. No llamaron a la familia del fallecido".

El delegado aseguró que "la obra quedó paralizada por el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad. Esperemos que se tomen cartas en el asunto y se haga justicia por el compañero. Lamentablemente venimos a llorar a un trabajador".