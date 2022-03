VIDEO. "Pinchas de mier..." y "loros", así la familia de Marcos Rojo reaccionó a los silbidos en UNO

Tras los silbidos que recibió anoche Marcos Rojo en UNO, la familia del defensor salió a bancarlo. Por un lado, uno de sus hermanos tildó de "loros" a los chinchas del Pincha, y por el otro la hermana subió un video a la redes sociales en el que se escucha gritar a quien sería la madre "Pinchas de mierda".

"Eso les pasa por chiflar a los pibes del club, loros", escribió en una historia de Instagram Franco Nicolás Rojo tras el choque en el que Boca le ganó a Estudiantes y le sacó el invicto. Una muestra más de que se rompió la buena relación entre el jugador nacido en Estudiantes y que jugó además en la Selección y Manchester United.

Por otro parte, la otra integrante subió el video en el que se los ve mirando el final del partido por la TV. "Perdió el invicto" se escucha decir de fondo y que segundos después desata carcajadas de los allí presentes. Y termina con el "Pinchas de mierda".

Cabe recordar que cómo iban a tratar a Rojo en la previa era uno de los grandes temas para un partido que ya de por sí ofrecía muchísimo condimento. Es que el defensor volvía a UNO nuevamente con la camiseta de Boca, pero la primera vez con público albirrojo en cancha. Y pese al debate de las redes y a una publicación en su Instagram con la que Juan Sebastián Verón intentó calmar las aguas, los hinchas recibieron al ahora jugador Xeneize con mucho silbido, algo de indiferencia y prácticamente sin aplausos.

Desde la entrada en calor a cargo del equipo visitante, de cara a la tribuna de 57, se transformó en el gran apuntado de la gente, que evidentemente no le perdonó la decisión de jugar para Boca luego de regresar de Inglaterra al término de su vínculo con Manchester United y tras haber estado en negociaciones con la dirigencia de la institución albirroja. En cada corrida para rematarle a su propio arquero, otro ex Estudiantes como Agustín Rossi, la parcialidad local le hizo sentir el malestar por aquella decisión de regresar al país, pero no para volver al León.

De poco importó, para muchísimos de los presentes, la obtención de la Copa Libertadores de América en 2009 o el Torneo Apertura de 2010, ambos de la mano de Alejandro Sabella. Lo cierto es que el hincha, sobre todo en la cancha, vive del presente cercano en cuanto a las emociones, y demostró tener muy a flor de piel lo que muchos consideraron una “traición”.

Ya con el juego en marcha tras el pitazo de Fernando Echenique, el tema se profundizó. Boca manejó la pelota en los primeros minutos, por lo que varias pasaron por sus pies desatando la silbatina profunda desde los cuatro costados de la cancha, algunas acompañadas de insulto. Frente a esto, el regreso de Marcos Rojo a UNO con hinchada local dejó en claro una cuestión: el malestar está presente en gran parte del público albirrojo, el mismo que todavía no le perdona su elección por la camiseta Xeneize.

Lo cierto es que solo el tiempo dirá si ese dolor que ayer se hizo piel en el Jorge Luis Hirschi se modifica (como ha pasado otras veces y en otros clubes) si es que el defensor vuelve a Estudiantes, institución que le dio el primer impulso en su gran carrera. Por lo pronto, ayer su familia le hizo el aguante y se burló del Pincha en las redes sociales.