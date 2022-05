En tono conciliador: el albertismo pone paños fríos

Tras la nueva embestida del kirchnerismo contra el Presidente y el ministro Martín Guzmán, tres ministros del gabinete de Alberto Fernández buscaron en las últimas horas bajarle el tono a la pelea que cruza el Frente de Todos. Hablaron de la necesidad de mantener la unidad pese a las diferencias de cara a los comicios de 2023 y plantearon que las discusiones deben darse hacia adentro del espacio oficialista.

En ese marco, uno de los que salió a hablar del tema fue el canciller Santiago Cafiero. Dijo que en el oficialismo se discuten cuáles “son los mejores mecanismos para generar herramientas distributivas” y consideró que en la recuperación de la economía que experimenta Argentina en los últimos meses se inscriben “las posibilidades de reelección” del presidente Alberto Fernández.

El mandatario regresó ayer al país tras completar una breve gira por Europa donde habló de la posibilidad de un nuevo mandato y luego se desdijo. La reelección de Fernández es una posibilidad que cuestiona el kirchnerismo.

“Necesitamos continuar recuperando la economía siendo más eficientes y efectivos con la política distributiva. Si esas cosas se empiezan a lograr y se tienen cimientos más firmes y sostenidos en el tiempo, ahí se inscriben las posibilidades de reelección del Presidente y la voluntad que siempre va a estar”, afirmó el canciller.

Al ser consultado sobre su opinión en relación a que Fernández se presente en las elecciones presidenciales en 2023, respondió que “claramente” le gustaría que vaya por la reelección por “el esfuerzo muy grande” que realizó el Gobierno para recuperar al país durante la pandemia.

En tanto, afirmó que entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente “hay una relación de mucho respeto” y que “lo que se dice de un dirigente del FdT a otro se magnifica y cobra otra escala”, pero sostuvo que la coalición oficialista es “un espacio que logró la unidad en la diversidad”.

“No sé si a Cristina le irrita la reelección, no lo hablé con ella. El peronismo es una construcción colectiva que se construye a partir de deseos y voluntades individuales. En cualquier articulación política que se haga dentro del peronismo se piensa en lo colectivo”, aseguró.

RUPTURA

Y agregó que “nadie piensa en la ruptura” dentro del FdT y no ve “ningún tipo de cambio en el equipo económico o de gestión”.

“Nuestro espacio no discute candidaturas, sino los mejores mecanismos para generar herramientas distributivas efectivas en este momento”, señaló.

Además, recordó que “venimos de tres golpes muy fuertes” que son la crisis de deuda, la pandemia y ahora la guerra que “son shocks que golpean en la dinámica que le queremos dar a la economía”.

“Vemos una Argentina que en términos de actividad económica está creciendo a pasos acelerados”, subrayó.

El titular del Palacio San Martín sostuvo que “si no hubiera existido la guerra con Ucrania”, la inflación “estaría varios escalones más abajo” ya el conflicto impacta en los valores de los alimentos, del trigo, el girasol y los fertilizantes.

“El FdT va a seguir unido y se expresarán las diferencias. Vamos a discutir el tiempo que haga falta mientras que la economía y el trabajo siguen creciendo”, expresó.

Finalmente, señaló que “la responsabilidad del Frente es que no vuelva la derecha antiderechos a nuestro país” que quiere correr a “los que se planteaban como moderados en Juntos por el Cambio”.

“Tienen una agenda antiderechos y de retroceso. Para llegar fuertes a eso hay que seguir discutiendo”, completó.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, también buscó bajarle el tono a las críticas de Máximo Kirchner al sostener que, “en términos futboleros, hay cosas que se tienen que discutir en el vestuario”.

El funcionario volvió a respaldar al presidente Alberto Fernández y le contestó al diputado oficialista, quien durante un acto advirtió que ”cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer”.

“En términos futboleros, yo creo en el vestuario. Me parece que hay cosas que se tienen que discutir en el vestuario. Hay una realidad cotidiana que nos invade, que es la realidad que viven los argentinos. Tenemos problemas, la plata no alcanza, los precios no paran de subir”, remarcó.

DISCUSIONES

“Hay discusiones (dentro de la coalición) que son profundas y públicas, pero tratemos de entender esto y de poner los problemas de la gente por encima. Yo soy ministro de Desarrollo Social, uno de los que tiene mayor territorialidad, lo que hay que hacer es gestionar, ir para adelante, hacer, y de vez en cuando, cuando pongo el freno, reflexiono con mis compañeros, pero si ahora me preguntan por el 2023 no les voy a responder”, señaló.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró que el Frente de Todos es lo “único que tiene la gente para defenderse del modelo neoliberal que encarna la derecha”, y afirmó que al interior de la coalición oficialista “debe ordenarse los debates para definir una línea clara”.

“Hay un debate que se viene dando en el FdT y es algo que banco. Una cosa es discutir si las tarifas y las boletas de luz aumentarán un 20 o 30% y otra es generar una suba de más del 3.000% como pasó con el macrismo”, señaló.

“Tiene que quedar claro que el Frente es más grande que el acuerdo entre Alberto y Cristina”, aclaró Katopodis y agregó: “Son los gobernadores, los intendentes, los trabajadores y nuestra militancia”. Además, ejemplificó: “Ni con Perón era sólo Perón. En el 45, con el peronismo era Evita, las organizaciones gremiales, los laburantes de a pie en la plaza, un conjunto de actores”.

“Seguimos parados en el mismo lugar muchísimos militantes y dirigentes del Frente de Todos. Para sacar a Macri, la gente nos pidió que nos unamos. No puede pasar que ellos vuelvan por culpa nuestra”, agregó.