Alquileres: entre la vuelta a casa y la opción a la europea del “coliving”

El severo revés económico que trajo aparejado la pandemia provocó que muchos inquilinos decidieran rescindir los contratos de alquiler para volver a vivir con sus padres u otro familiar, según opinaron desde distintas inmobiliarias consultadas por EL DIA. En ese contexto, hay profesionales del área que vaticinan que en poco tiempo, tal como ocurre en otras importantes ciudades del mundo, se impondrá el hábito de compartir las viviendas para disminuir los costos que se tornan difíciles de pagar.

No escapa a los inquilinos que el precio de los alquileres, ya sea departamentos o casas, se disparó en los últimos tiempos más que muchas actualizaciones salariales. Y si se habla de valores, por ejemplo, un monoambiente ubicado cerca del centro, arranca en 30 mil pesos.

“En los últimos 2 años observamos inquilinos que dejaron las propiedades por cuestiones económicas y volvieron a casa de sus padres; ahora ya no consultamos cuáles son las razones por las que dejan las propiedades, pero estimamos también que es por eso”, cuenta Estela Valverde, quien está al frente de una inmobiliaria.

La martillera remarca algo de lo que se habla desde hace bastante tiempo: “es muy escasa la oferta de propiedades en alquiler y muy alta la demanda”.

En esa línea, la profesional insiste con que las propiedades siguen en venta o sus propietarios directamente deciden mantenerlas cerradas.

Sobre la táctica del “coliving” entre inquilinos, para repartir los gastos de un alquiler, Gisella Agostinelli, otra agente de una inmobiliaria local, evalúa que a diferencia de muchos países europeos -donde pesan también las boletas y el acceso a la vivienda no es sencillo-, esa tendencia no está instalada en Argentina. La opción se refiere a segmentos de jóvenes y adultos por fuera del mundo universitario, un clásico que sí se expresa en La Plata.

“En Europa, gente que no se conoce alquila un departamento y comparten los gastos y los ambientes comunes, pero acá eso no se da”, apunta la martillera consultada. La posibilidad también genera ofertas específicas de operadores inmobiliarios, donde se renta una pieza en una vivienda con espacios comunes.

De todas maneras aclara que eso es más frecuente que suceda con estudiantes del interior que ya se conocen en su ciudad de origen.

“Pueden unirse dos o tres chicos del interior, pero siempre se conocen de antes, si no sus padres tienen temor de que suceda algo, por el gran nivel de inseguridad que se vive en esta sociedad”, agrega y aclara que la delincuencia no es factor de temor en otras ciudades del mundo donde la modalidad de compartir viviendas se utiliza para abaratar costos.

“¿Acá quién se animaría a vivir con un desconocido, con alguien del que no se conoce su historia familiar?”, se pregunta.

En esa inmobiliaria se informa que pese a que el costo de los alquileres se dispare mucho en las renovaciones de contrato, no observan que los inquilinos regresen por ejemplo a casa de familiares. “Esté conforme con lo que se le pide, o no, renueva el contrato porque no tiene opción; hay mucha demanda y pocas ofertas”, se explica.

Ante la misma consulta, Santiago Mamberto afirma que en los últimos años se pronunció la escasez de la oferta de propiedades en alquiler y el aumento de la demanda.

“Ni con la actualización están satisfechos algunos propietarios que prefieren firmar un contrato nuevo; entonces, cuando la propiedad se desocupa, pueden ponerla al doble de lo que estaba, algo muy superior que aplicar el porcentaje de la inflación”, asegura.

Lo que tantos unos como otros saben es que en algún lado la gente tiene que vivir y en la búsqueda de ese espacio aparecen propiedades con valores que suelen escapar a la posibilidad de un inquilino medio.

“Conforme no hay nadie. Ni el dueño con lo que se le paga, ni el inquilino con lo que tiene que pagar”, concluye Mamberto.

El martillero indica que en La Plata aún no se registran alquileres a compartir entre personas desconocidas, salvo en el ámbito estudiantil en el que es habitual que alumnos extranjeros se contacten o cuando llegan otros desde ciudades del interior.

Ramón Penayo, desde su inmobiliaria, analiza que aunque todavía no se vean casos locales, los “compañeros de piso”, como los llaman en España, es algo que se verá en algún tiempo, más a raíz de los valores de los alquileres.

“Aún no se siente en el mercado, pero se va a empezar a notar por una cuestión de costos. No hay un boom, pero se va a dar como, por ejemplo, ahora se observa entre estudiantes del mismo pueblo. Es algo lógico”, dice el martillero.

Como ejemplo cita un caso cercano a él que anticipa que no podrá afrontar los 40 mil pesos que le cuesta el alquiler de su departamento y que ya empieza a analizar la posibilidad de vivir con otra persona.