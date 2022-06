Los padres de un menor acusado por un escruche “visitaron” a las víctimas

Los dueños de una verdulería de Tolosa se llevaron en la mañana de ayer una doble sorpresa. Primero fueron advertidos de que en la madrugada habían robado en su local, que estaba cerrado. Pero un par de horas después, los padres de uno de los tres sospechosos detenidos por la Policía fueron al local y, lejos de pedir disculpas, solicitaron que retiren la denuncia para que lo liberen.

El caso y el singular reclamo tuvo como escenario el local de 520 entre 7 y 8, donde al parecer un grupo de adolescentes quedó filmado por una cámara de seguridad.

Según el reporte oficial, los vándalos, dos de ellos de 17 años y el restante de 15, fueron aprehendidos en 1 y 520, cuando estaban en plena fuga y con la caja registradora a cuestas.

En el comercio aseguraron que los ladrones que ingresaron fueron cuatro, por lo que conjeturaron que uno de ellos habría escapado.

Según pudo saber este diario, tanto la alarma de la verdulería, como los ruidos y voces que escucharon algunos vecinos, resultaron clave para alertar al 911.

Eso fue lo que permitió una rápida llegada de personal del Comando de Patrulla La Plata, que finalmente atrapó a tres de los acusados.

“DESTROZARON LA PUERTA”

Marisol (28), empleada de la verdulería, contó que “entraron a robarnos a las 5 de la mañana y para meterse acá, destrozaron la puerta de vidrio del frente, aprovechando que a esa hora no había nadie en la calle”.

Por un domo de 7 y 520, se supo que los delincuentes permanecieron unos 10 minutos dentro del negocio.

Marisol precisó que en la caja “había unos 2.000 pesos en cambio” y además que intentaron llevarse una balanza.

“Más que la plata que había en efectivo, lo más perjudicial era que se estaban llevando una caja registradora fiscal, que tengo entendido que cuesta 2 millones de pesos”, resaltó.

“Hay que agradecerle al vecino que llamó al 911, que no es el mismo que nos comentó que escuchó voces de unos pibes. Pero también a la Policía, que llegó rápido y pudo seguirlos hasta arrestarlos”, expresó la joven.

“Por suerte recuperamos la registradora, al igual que el dinero que habíamos dejado”, agregó.

En la comisaría sexta se les abrió una causa caratulada como “robo”, al tiempo que se comunicó la novedad a la UFI del Joven N° 03 de La Plata, que deberá resolver su situación procesal.

Como se dijo, lo que más indignó a los dueños de la verdulería, más allá de los sucedido y los destrozos, fue que “a las 7 de la mañana (de ayer) ya estábamos acá trabajando y llegaron los padres de uno de los que vinieron a robar. Dijeron que el hijo de ellos tiene 15 años y que había ido a un cumpleaños, que por eso nos pedía que retiráramos la denuncia para no complicarlo con el robo”.

“Les contestamos que la Policía y las imágenes de las cámaras de seguridad de 7 y 520 iban a aclarar si el hijo de ellos estuvo acá o no, que no se preocuparan, porque si el hijo no tuvo nada que ver, no iban a tener problemas”, indicó Marisol.

Claro que enseguida completó: “Esperábamos que vinieran al menos a pedirnos disculpas. Pero no, sólo les importaba poder sacar al chico de la comisaría”.