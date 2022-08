Bloqueo gremial en una fábrica láctea bonaerense

Desde la madrugada del último jueves, al la hora del ingreso de los primeros trabajadores, en la localidad bonaerense de Moctezuma, miembros de la Asociados de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) mantienen un bloqueo a la planta de Lácteos Vidal.

El enfrentamiento entre quienes quieren cumplir con sus obligaciones laborales y quienes responden al secretario general de Atilra en Trenque Lauquen, Gastón Moreno, paralizó la actividad de la empresa, que trabaja seis días a la semana y procesa más de 500 mil litros semanales para producir queso mozzarella, ricota y quesos duros, principalmente, como desde 1981 cuando la conformara el fundador de la empresa ubicada en Carlos Casares, Vidal Bada Blanco.

El pasado 18 de julio la planta ya había sido bloqueada, pese a que es la única empresa instalada en el pueblo y ocupa 47 personas. Según pudo saber Infobae, en esa oportunidad se registraron pedradas en la casa del encargado, que vive frente a la empresa, se tajearon cubiertas de un vehículo y hasta se persiguió a dos trabajadores que quisieron ingresar por la parte trasera de la planta. Fueron tres días de paralización, hasta que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para resolver el reclamo gremial, según Infobae.

Seis trabajadores habían solicitado aquella vez no estar encuadrados en Atilra, que no aceptaba ese derecho. También había un reclamo de recategorización de 14 personas, de las cuales en sólo un caso resta una definición ministerial. Además, desde la empresa aseguran estar en regla con el pago de aportes gremiales, salarios, aguinaldos y carga impositiva, por lo que el conflicto, lejos de relacionarse con los trabajadores, se debe al deseo del gremio de no perder ingresos relacionados en particular con los seis empleados que no quieren vínculos con la gremial.

Juan Beluardo, representante de la empresa, confirmó que las denuncias por el bloqueo están radicadas en la Comisaría de Carlos Casares, en la DDI y que deben ser atendidas por la Fiscalía N°3 de Trenque Lauquen.