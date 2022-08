Empleadas domésticas de Uruguay piden que Wanda Nara sea declarada "persona no grata"

Continúa la polémica con Wanda Nara. Fue hace unas semanas cuando Carmen Cisnero, la ex empleada doméstica de la empresaria, había cuestionado su actitud y las condiciones en las que la tenía trabajando en Italia y en París, Francia. Esto desató que la esposa del delantero de PSG quisiera iniciar acciones legales contra ella.

“Yo estaba sola, ellos estaban en París y nunca me preguntaban nada. Una vez me dio un ataque de pánico a la noche y llamé al señor que corta el pasto, me llevó a su casa hasta que se me pasó”, mencionó poco tiempo después en diálogo con Carmen Barbieri para su programa.

Tras varios relatos de situaciones dramáticas que vivió, la mujer reveló que presentaría una querella penal “por reducción a la servidumbre”, asesorada por el abogado Alejandro Cipolla.

Esto generó la indignación de las trabajadoras uruguayas de ese gremio, las cuales manifestaron su descontento a través de una carta abierta en la que le piden al presidente Luis Lacalle Pou que la declare “persona no grata” en su país.

El comunicado, que se lo hizo llegar una de las empleadas domésticas, Rosa Fuentes, menciona: “A raíz de los hechos de público conocimiento, queremos manifestar las trabajadoras domésticas uruguayas todo tipo de repudio hacia Wanda Nara, esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo”.

Hemos visto a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo. Carmen hacemos extensivo nuestro abrazo con vos y con toda tu familia en este difícil momento y queremos aprovechar esta carta para hacerle un pedido al Gobierno”, continúa.

“Estimado Sr. Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que la señora Wanda Nara sea ‘persona no grata’ en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera. Queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, señalan contundente.

“Insistiremos con nuestro pedido y estamos convocando a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último, queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él. Gracias por su tiempo”, cierra el comunicado firmado por las trabajadoras domésticas uruguayas. De momento, Wanda no se pronunció al respecto.