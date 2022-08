Mensaje de Massa a la oposición, con críticas y llamado al diálogo

el ministro de economía, sergio massa, al disertar ante empresarios en el council of the americas /twitter

El ministro de Economía, Sergio Massa, hizo ayer un llamado al diálogo a la oposición, a la que reclamó “una actitud madura y responsable” y “no tener miedo ni vergüenza se sentarnos a pensar juntos”.

La convocatoria de Massa surgió en el cierre del influyente foro Council of the Americas, que reunió el hotel Alvear de Buenos Aires a ejecutivos de firmas estadounidenses y funcionarios. Y fue como respuesta a la inquietud que horas antes había planteado el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley: “Tienen que trabajar en acuerdos desde ahora, no esperen a las elecciones de 2023”, había pedido el diplomático (ver aparte).

Esas palabras fueron citadas incluso por el ministro, que además aceptó: “En los próximos meses no hay elecciones, uno podría decir que hasta marzo o abril no empieza la temporada electoral, por lo cual sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo del país”.

En ese marco, anticipó que el presidente, Alberto Fernández, convocará en los próximos días a un “acuerdo económico y social” a empresarios y trabajadores. Allí, según explicó el funcionario, “se trazará una hoja de ruta que tiene a la inflación como uno de los problemas, pero también hará foco en el desarrollo, por eso aspiramos a que todos se sienten”, insistió.

Ante el centenar de empresarios y representantes de cámaras sectoriales que lo escuchaban en el Hotel Alvear de Buenos Aires, sede de la cumbre, Massa también advirtió que “sin estabilidad macroeconómica no hay paz social, pero sin paz social no hay estabilidad macroeconómica” y que el país tiene “una enorme capacidad de recuperación, pero hay que asumir que estamos en deuda cuando vemos los niveles de ingreso y pobreza”.

No obstante, a lo largo de 42 minutos de discurso, defendió las medidas tomadas hasta el momento desde su cartera, anunció incentivos para el sector productivo y dejó para el final el llamado al consenso entre oficialismo y la oposición.

Fue ahí que Massa se explayó con una anécdota con la que buscó cuestionar a la oposición. “Uno de los tantos líderes de la oposición me llamó el día que asumí para felicitarme y ponerse a disposición. A la mañana siguiente me volvió a llamar y me dijo: ‘Te llamo para preguntarte si vas a contar quiénes de la oposición te llamaron porque de cara a la interna me conviene seguir parado como uno de los duros’”. Para el funcionario -que aclaró que “no mencionaría en público a ninguno de los dirigentes opositores que me llamaron porque es parte de la relación privada”- esa actitud refleja un “clima de época” y le exigió a la oposición “no caer en la chiquilinada de ver quién sale en el diario dialogando con el otro, por miedo a la reprimenda o a la represalia”. Una frase que algunos leyeron como un tiro por elevación a Elisa Carrió, que días atrás se despachó contra los referentes de Juntos que tienen vínculos con Massa.

Frente a los empresarios el ministro ratificó su convocatoria al diálogo “por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida, señalando con el dedo” e insistió: “No tenemos que tener miedo ni vergüenza de sentarnos en una mesa por más que seamos de parte de una fuerza distinta porque lo que está en juego el futuro y el desarrollo del país. La Argentina es más importante que nuestras diferencias”.

Empleo, planes y subsidios

Más allá de su mensaje de fuerte tono político, Sergio Massa también aprovechó el Council of the Americas para destacar las cifras de consumo y producción del país, a la vez que adelantó que el índice de desempleo bajó a 6,7%, y remarcó el objetivo de lograr el orden fiscal y sostener el superávit comercial.

“En las próximas horas se conocerá una baja del desempleo al 6,7%, en línea con los números en distintas regiones y provincias, que muestran un crecimiento del 5% con números inesperados en materia de empleo formal”, subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

Además, resaltó que hay “niveles de consumo en algunas regiones del país y de producción, y aumento de capacidad instalada que llegan a niveles que hace dos años no imaginábamos”.

De todas maneras, el ministro admitió que el Gobierno aún está en deuda en cuanto a ingresos y pobreza: “El ingreso cayó más de 23 puntos en los últimos 6 años, por lo que tenemos que trabajar para mejorarlo, como así también en políticas más fuertes en la lucha contra la pobreza y la indigencia”, aceptó.

Después, subrayó que prosperan los diálogos con el sector agroindustrial y que “además estamos buscando un acuerdo con la Mesa de Enlace para avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación, que nos permita a nosotros como Estado-Nación aprovechar al máximo la potencia y la generación de riqueza que tiene el sector agroindustrial argentino, que es fabuloso”, valoró.

Por otra parte, se refirió a los cambios en la política de subsidios tarifarios y comparó que hasta aquí “se producía la injusticia de que quien más consumía, más subsidio recibía y atentaba contra el cuidado, el ahorro de recursos y la distribución del ingreso”.

Otro párrafo dedicó Massa a la cuestión social. En ese sentido, adelantó que hoy se publicará el decreto que “permite empezar a transformar los programas sociales en planes de empleo” y que la idea es incorporar a lo largo del año que viene “a más de 200 mil beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo”.

“No tenemos que tener miedo ni vergüenza de sentarnos en una misma mesa”