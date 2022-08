Cautela y confusión por los nuevos cambios de esquema en la calle 54

Los cambios en el tránsito sobre calle 54 desde 12 a 7 siguen siendo noticia. Como se informó la semana pasada, la reformulación vial tuvo un impacto negativo entre los comerciantes de la zona, quienes reclamaron a la Municipalidad porque, en algunos casos, tuvieron hasta un 80 por ciento menos de trabajo y lo adjudicaron a la prohibición de estacionar en ese tramo, algo que ayer quedó sin efecto en forma parcial.

Desde la mañana, los vehículos volvieron a estacionar en el tramo que va de la calle 12 a la 10, pero exclusivamente en la mano izquierda, que era por donde originalmente se previó que corra el carril para tránsito en general, ya que en el resto de la calzada, dividida en dos vías más, todo queda para los micros.

Ahora, según el nuevo diseño de la Comuna, en esos 200 metros el tránsito general va a compartir el carril central con los micros, que solo conservan como propio el que va por la derecha.

Luego, entre las calles 8 y 10, quedaron nuevamente dos carriles para los micros y el tránsito general debe “tirarse” hacia la izquierda. Por allí no se puede estacionar en ambas manos.

Al llegar a la esquina de 8 hay que estar con atención porque las cosas cambian otra vez: la cuadra que llega hasta 7 se transforma en una “zona de transición” -según definió el Municipio- donde ya no hay exclusividad y pueden mezclarse los micros con el resto de los vehículos en toda la calzada. Está prohibido estacionar, pero hacia la esquina de 7, de la mano izquierda, sobrevive la parada de taxis. Según se informó la semana pasada, cuando empezó a regir el nuevo esquema vial, por el momento no se prevé quitarla.

Mariela, empleada de un comercio situado en la esquina de 11 contó que se manifestaron contra el nuevo diseño por la baja en las ventas. “La semana pasada bajaron muchísimos las ventas, al menos ahora se logró que se pueda estacionar en la mano izquierda y hay un poco más de movimiento”, dijo. De todos modos, en la zona había cautela en el análisis del nuevo cambio, parcial, en relación al estacionamiento.

Se informó que el cambio se definió el último fin de semana y la cartelería se cambió este lunes, aunque todavía los cordones continúan pintados de amarillo y eso provocó cierta confusión entre los automovilistas.

Es que ante la inmediatez del cambio de medidas para calle 54, muchos conductores optaron por seguir de largo en busca de otros estacionamientos. A juicio de los reclamos que se llevaron a la Comuna sobre el final de la semana, eso auyenta clientes.

Ayer, sobre el cordón amarillo que prohibía estacionar, el poste ubicado en la vereda informaba que se podía. “Hay que ver si con esto alcanza porque en otras tres cuadras siguen con el mismo problema”, apuntó otro comerciante.

la grúa, sin aviso

No obstante, se generó tal incertidumbre frente a las nuevas medidas que hasta se presentó una grúa para levantar un auto y tuvo que retirarse sin hacerlo. “Hoy vino la grúa a sacar un auto de un cliente nuestro y tuvimos que intervenir porque no sabían que había cambiado (la ordenanza)”, dijo la comerciante. Ya no había infracción.

Asimismo remarcó que la semana pasada “hubo mucha baja de trabajo”. Valoró la redefinición aunque lamentó que la reunión entre la Municipalidad y comerciantes no se hubiera dado antes.

En el tramo que va de calle 10 a 12, en un carril se mezcla el tránsito general y los micros

Los comerciantes insistieron que la semana pasada tuvieron menos ventas que en la época de la pandemia y describieron que la calle se veía desolada.

Por eso, insistieron en lo positivo de que se vuelva a permitir el estacionamiento en la mano izquierda.

Los comerciantes se encargaron de realizar distintas filmaciones en la calle 54 para documentar cómo bajó la circulación de autos particulares por esa arteria y como consecuencia, el volumen de clientes.

En otro orden, desde el Municipio se indicó que la carga y descarga de mercadería se permitirá de lunes a sábado de 4 a 9.30, sobre las calles 8, 9 y 10 entre 54 y 55 mientras que en calle 11 será entre 53 y 54.

semáforos

En este contexto, la Comuna informó que se avanza trabajos de reparación y extensión de la “onda verde” en los semáforos.

Puntualmente, indicó que ese servicio de luces de paso coordinadas se verá en 44, de calle 8 hasta 31, entre las 8 y las 14, para los ingresos y de 14 a 22 horas para el egreso.

En negocios de la zona dijeron que la venta fue peor que en el aislamiento por la pandemia

“Hasta esa zona depende de nosotros y hemos solicitado a Vialidad Provincial el control de los semáforos desde 131 a Ruta 2, ya que nos ayudaría a sincronizar y mejorar tanto el ingreso como el egreso”, explicaron desde la Comuna.