Macri sobre el intento de asesinato a Cristina: “Queda claro que es un grupo de loquitos”

Reapareció Mauricio Macri. El ex presidente Macri habló este domingo por la noche del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que se trató de un ataque realizado por “un grupito de loquitos” y no de un hecho que esté “orquestado políticamente”.

Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, el ex mandatario nacional volvió a referirse al atentado contra la titular del Senado y aseguró que se “toma muy en serio” este tipo de amenazas, pero también criticó “el grotesco de la sobreactuación” por parte del oficialismo luego de lo sucedido.

“La cadena nacional; el presidente llamando a un feriado, diciendo ‘no nos importa la vida de la gente, a la que le cuesta llegar a fin de mes, les sacamos un día de trabajo’; de vuelta los chicos en la casa, dije ‘otra vez lo mismo’. Y encima, para cargarnos de resentimiento, de más odio, echando la culpa de algo que queda claro que fue algo individual, de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente”, señaló.

En esta visita a Majul, Macri también manifestó que en su gestión sufrió fuertes ataques y no sobreactuó. “Al día siguiente [del ataque a Cristina Kirchner] pusieron un feriado y generaron rechazo. Con ese feriado, no hicieron más que avasallar a los ciudadanos. Una vez más nos hicieron entender que no les importa la vida de la gente, de esa gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Ni los chicos fueron a clase. Todo se vio afectado”.

En este sentido el ex presidente también realizó una comparación: “No es el atentado que tuvo María Eugenia [Vidal] en Mar del Plata cuando comenzaba mi gobierno. Ellos si nos podrían haber matado, con las piedras que tiraban más de cientos de personas que fueron movilizadas al lugar. En Traful me pasó con los de ATE, también socios de este gobierno”. “No pasó nada en esas dos ocasiones. Pero, ¿si pasaba?”, teorizó Macri.

Luego, el líder de Juntos por el Cambio se refirió a la amenaza que recibió una semana atrás, que le hizo replantear el uso de la custodia: “Hoy en día veo que los jefes de mi custodia se robustecieron. Me tome en serio la amenaza. Pero también entiendo que la vida continúa”. En esa línea, resaltó como importante que “los argentinos bajemos nuestro nivel de violencia”. “Yo entiendo que el presente puede llevarnos a esto. Pero créanme cuando les digo que tenemos un gran futuro”, acotó.