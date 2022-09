Crece la interna en el peronismo de Berisso

La crisis interna en el oficialismo de Berisso escalaba esta semana otro peldaño, a partir de otro expresión del quiebre que sufre el bloque de concejales del Frente de Todos. En esta ocasión fue luego de que cuatro ediles de esa bancada, díscolos de la línea del intendente, Fabián Cagliardi, se ausentaran de sus bancas impidiendo el quórum para llevar a cabo la sesión en la que, entre otros temas, se trataría la aprobación del exceso de gastos por parte de esa Comuna en 2021.

En el deliberativo berissense el Frente de Todos cuenta con 13 concejales, 12 del PJ y uno del Frente Renovador, por lo que cuenta con la mayoría y quórum propio. Sin embargo, cuatro ediles distanciados con la línea de Cagliardi se ausentaron de la sesión convocada el miércoles, impidiendo el tratamiento de temas de importancia para la agenda del Intendente.

Se trata de Vanesa Queyffer, quien fuera la primera candidata a concejal de la lista del peronismo en 2019, el concejal vinculado al Movimiento de Unidad Popular (MUP), Sergio Rolón, y los ediles que responden al dirigente Ramón Garaza, Jorge Suárez y Alejandro Paulenko.

EL DIA intentó dar sin éxito con Queiffer para conocer detalles de la postura que marca el distanciamiento. Sí pudo hablar con el presidente de la bancada oficialista, Gabriel Marotte, quien lamentó la decisión de sus pares pero advirtió: “Este problema no nos explota en la cara”, en referencia a que la interna que divide aguas en el peronismo de ese distrito tiene un amplio recorrido con dificultades para resolver. “Lo intentamos y no se pudo”, dijo. Y reprochó: “En esa sesión se iba a tratar un proyecto para apoyar a Cristina Kirchner y al intendente de Ensenada (Mario Secco) y no lo acompañaron”. Y sobre el conflicto evaluó: “Los armados de lista siempre dejan algún resquemor”.

Con todo, la sesión fallida del Concejo Deliberante incluía principalmente el tratamiento de un proyecto que aprobaba el exceso de gastos de la Comuna en el ejercicio 2021, que ronda los 575 millones de pesos y se estima en un 13 por ciento. Según advirtió Marotte, “Todos los años se maneja un porcentaje similar, incluso el último año de la gestión de (Jorge) Nedela fue igual”.

El miércoles el bloque de Juntos que preside la concejal Silvina Di Renta tampoco dio quórum para tratar ese expediente. “Que ellos se pongan de acuerdo, porque no logran consenso ni siquiera al interior de su bloque”, lanzó la edil opositora en referencia al conflicto del oficialismo.

Tras cuestionar lo que consideró como “una falta de conducción y de apertura”, la bancada de Juntos, con siete ediles, tampoco dio quórum y manifestó un expreso rechazo al “desorden de las cuentas y la falta de transparencia”.