Alberto Fernández condenó las amenazas de muerte que recibió Mauricio Macri

Alberto Fernández condenó, a través de sus redes sociales, las amenazas de muerte que recibió Mauricio Macri y por las cuales el ex presidente radicó una denuncia en la Justicia que recayó en el mismo juzgado que investiga el ataque a Cristina Kirchner.

“Deseo expresar mi enérgica condena a las amenazas vertidas contra el ex presidente Mauricio Macri y distintos funcionarios judiciales, alentando que la investigación avance y los hechos se esclarezcan rápidamente”, publicó el jefe de Estado.

Y agregó: “Asimismo, el Gobierno nacional vuelve a instar a usuarios y administradores de las redes sociales a no permitir que se conviertan en vehículo del odio y la violencia. Debemos recuperar la convivencia democrática en un marco de respeto a la diversidad”.

La justicia federal abrió una investigación para intentar determinar el origen de las amenazas volcadas en la red social Twitter contra el expresidente Mauricio Macri y el fiscal federal Diego Luciani, entre otros, informaron fuentes con acceso a la causa.



El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una serie de medidas de prueba para intentar establecer quienes administraban el usuario @Luisanfer2442, ya suspendido en la red social, desde donde se publicaron las amenazas denunciadas.



“¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?”, fue el mensaje publicado por la cuenta investigada el 1 de septiembre, horas antes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la custodia del exmandatario denunció en los tribunales federales de Comodoro Py.



Ayer, el fiscal Pollicita recibió a través de la aplicación Whatsapp otros tweets publicados por el usuario @Luisanfer2442 en los que se profieren amenazas contra su colega Luciani y contra el periodista Eduardo Feinmann, entre otros, por lo que sumó esos elementos a la investigación, detallaron las fuentes consultadas.



“Cuánto me pagan por matar a este hijo de puta de Luciani”, fue uno de los mensajes publicados a las 12:48 pm del 23 de agosto; “Feinmann, judío hijo de puta, vos tenés las horas contadas”, sostuvo el mismo usurario en un mensaje publicado dos días más tarde.



En el requerimiento que presentó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Pollicita sostuvo que aún no fue posible determinar fehacientemente quién o quiénes podrían resultar imputados por el hecho investigado.



En ese contexto, reclamó que “se amplíen las tareas encomendadas a la División Delitos Tecnológicos de la PFA a fin de que se arbitren los medios necesarios con el objeto de identificar a la persona que utiliza el usuario @Luisanfer2442 de la red social Twitter y se rastreen todas las publicaciones del mismo vinculadas a los hechos objeto de investigación”.



Además solicitó que “se libre exhorto internacional a la empresa Twitter Inc c/o Trust & Safety – Legal Policy a fin de que aporten todas las constancias relativas al usuario @Luisanfer2442, IP de creación, número de teléfono, registros de sesiones Ip y la totalidad de los tweets, mensajes directos y multimedia del mismo, como así también a los efectos de preservar los registros por 90 días con la posibilidad de extenderse dicho plazo en caso de ser necesario, conforme lo prevé el protocolo respectivo”.