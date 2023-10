Insólito robo en Los Hornos: “Estar muy cerca no siempre es bueno”

La inseguridad todos los días te sorprende en La Plata. Por su habitualidad, por sus metodologías y por sus situaciones dantescas. Como la que acaba de ocurrir en Los Hornos con un robo a treinta metros de la comisaría tercera. ¡Y sin cruzar la calle!.

De acuerdo a lo que comentó Martina, una de las dueñas del local afectado, del rubro bijouterie, el insólito episodio ocurrió a las tres de la tarde. Sí, a plena luz del día.

Fue un delincuente que pasó en bicicleta por la puerta del local y, al ver que la Policía brillaba por su ausencia en la cuadra, frenó para tantear la puerta.

Así, después de un silencioso trabajo, logró destrabar la cerradura y acceder al salón de ventas.

Todavía no está muy en claro cuánto tiempo demoró dentro del negocio, de nombre “Kutchick”, aunque hasta tuvo tiempo de atender a una clienta, que justo vio gente y entró a preguntar un precio.

“A la chica no le cerró el aspecto de sus ropas y le generó miedo. Pero me contó que en ningún momento intentó retenerla. Tampoco la amenazó. Se comportó normal y hasta le preguntó si necesitaba algo. Pero como le dijo que no, que solo estaba mirando, salió y se fue”, sostuvo la comerciante.

Lamentablemente, por esas cosas del destino, esa percepción de que algo raro pasaba, no alcanzó a activar ninguna señal de alarma.

Lo mismo le pasó a otra mujer, que vio al ladrón sentado dentro del comercio.

Por eso tuvo suerte y finalmente escapó.

Martina mencionó que le sacó mercadería, especialmente mochilas, carteras y riñoneras más la plata que había en la caja registradora.

“En total, calculo que me habrá robado unos 200 mil pesos”, sostuvo indignada la propietaria de la bijouterie, que abrió sus puertas en noviembre pasado.

¡Qué mejor lugar que ese!, habrá pensado la mujer, que maneja el local junto a su madre. A nada de la comisaría y también con el Cuartel de Bomberos casi pegado. Sin embargo, la historia fue otra muy diferente.

Por eso, indignada, Martina se presentó en la seccional para pedir explicaciones. Y la respuesta que le dieron solo sirvió para aumentar la bronca.

“Me dijeron que no tienen policías para recorrer el centro comercial. En realidad, que hay uno, pero es como si no existiera. Dónde está. Nadie lo ve”, expresó.

Muy molesta, añadió: “Cuántas cuadras tienen que cubrir. Tres o cuatro de los dos lados y alguna cortada. Es una vergüenza todo”.

Ahora para ella queda esperar el resultado de la investigación de las cámaras de seguridad, que deben haber captado al autor del audaz golpe.

Se supo que el sumario se instruye bajo directivas de la UFI Nº 9 de La Plata.

MÁS ATAQUES

Con absoluto desparpajo y, con todo el tiempo del mundo, un grupo de delincuentes robó y provocó destrozos en un ataque que tuvo como objetivo tres comercios situados en la esquina de 10 y 501, en Villa Castells.

Los comercios que se convirtieron en blanco del delito fueron una peluquería, una panadería y un local de alimentos para mascotas.

Según las primeras informaciones, a partir del raid de los delincuentes, concretado en horas de la madrugada del jueves, se llevaron un importante botín en mercadería, elementos de valor y dinero en efectivo.

Además, provocaron la rotura de costosos ventanales de vidrio, que ahora los comerciantes deberán reponer.

En medio de la angustia, las víctimas le manifestaron a EL DIA que “Villa Castells es tierra de nadie. Está abandonada y librada a la suerte. Acá mandan los delincuentes y lo que pasó desnuda la triste situación que estamos viviendo. La policía no hace nada”.