Carlos Rottemberg: “Pude transformar en profesión mi vocación”

Carlos Rottemberg, emblema del teatro nacional, cumple en 2024 medio siglo de producción teatral, un aniversario al que llega con la felicidad de haber podido “transformar en profesión mi vocación” y con una mochila cargada de sueños y proyectos familiares que siguen renovando su pasión.

A los 66 años, Rottemberg tiene sobre sus espaldas el reconocimiento de ser un referente de la escena nacional en la que se fue abriendo camino solo. “Pensá que yo no provengo de una familia de espectáculo -dice en diálogo con EL DIA-. A los 17 terminé la secundaria y al día siguiente empecé a hacer teatro”. Y desde ese momento, no ha dejado de crear éxitos.

“Matilda”, por caso, es uno de los últimos. Detrás de ese proyecto, se suman algunos factores que convirtieron a esa obra en una de las más especiales de estos casi 50 años de producciones. No solo por haber sido su debut en el musical, un género al que siempre le había tenido el respeto de alguien que durante toda su vida se dedicó a otra cosa, sino sobre todo porque tiene que ver con un capítulo soñado de su vida familiar.

Corría 2013 y Rottemberg, junto a su mujer, salían de ver “Matilda, el musical” en Londres. Maravillada con lo visto, Karina, con quien ya eran padres de Nicolás, le dijo a Carlos: “si alguna vez quedase embarazada de una nena la llamaría Matilda”. Seis años después, Rottemberg se volcaría a la cuenta de Twitter oficial de su complejo porteño, el Multiteatro, para hacer un anuncio: “No tenemos los derechos del musical, pero sí, desde hace un ratito, a la protagonista”. Hacía minutos que con su mujer se habían convertido en padres de una nena a la que llamaron, lógicamente, Matilda.

En 2013, con su mujer, soñaron con una Matilda en sus vidas, y tuvieron dos: hija y musical

Rottemberg, también padre de Tomás (28), quien heredó el oficio y la pasión por la producción y que trabaja a su par, supo desde ese momento que algún día abordaría de alguna manera este material. Y también conocían su historia otros colegas, como Valentina Berger, joven y exitosa productora argentina radicada en Broadway, en donde ha representado con elogiosas críticas al país. Ella, que tenía los derechos del musical para hacer la obra en Argentina, los convocó, junto a otros productores, para sumarse al titánico proyecto. Y padre e hijo, “entre la incredulidad y el susto -por nuestra inexperiencia en el rubro musical a gran escala- lo pensamos unos minutos. Solo minutos. Una vez más nuestra actividad excedía lo profesional, entrecruzándola con lo familiar. Nos miramos sin hablarnos con Tomás, ilusionados ambos en silencio, sabiendo que no dejaríamos de aceptar incluirnos en el proyecto. Seguramente no tengamos otro debut más emocionante para mi familia que éste”, contaba en aquel entonces Carlos.

Apenas firmaron, empezaron a soñar. Todavía faltaba para el debut (que fue en mayo de este año) pero “con Karina nos imaginamos con nuestra Matilda en la sala el día del estreno”. En esa foto también incluían, obviamente, a Nicolás, que para ese entonces, vivía preguntando en su casa “por qué le hicimos una obra a su hermanita menor y no a él”. Un problema que todavía tenían que resolver...

El estreno de “Matilda, el musical” pasó y fue un éxito sin precedentes. La obra se ofreció durante ocho semanas con entradas agotadas en el Gran Rex (vendió 140.000 tickets) y con las actuaciones de Laurita Fernández, Radagast, José María Listorti, Fernanda Metilli y tres elencos de niños actores de enorme versatilidad. Tan bien le fue que, de hecho, este verano volverá para una segunda temporada para continuar con su reinado.

Pero aún así todavía seguía el “problemita” de Nico pendiente. “Y un día, en casa, hicimos de casualidad el comentario de que se podía hacer ‘Escuela de rock’ en Argentina, y él me dice ‘¡Esta es la mía! ¡Ahora sí tengo mi obra!’”, recuerda Rottemberg sobre cómo su pequeño hijo, que está aprendiendo a tocar la batería y le encanta el rock, lo animó a dar el paso hacia un nuevo musical con el que equilibraría la balanza familiar.

Basado en la mítica película protagonizada por Jack Black en 2003, “Escuela de rock” narra las desventuras de Dewey Finn, un desocupado que, tras ser echado de su propia banda de rock, asume la identidad de su compañero de cuarto y comienza a dar clases de música en una prestigiosa escuela. Allí, enseña a sus alumnos sobre la pasión que genera el rock and roll y todos deciden formar una banda para competir por un gran premio.

La obra, que busca repetir el suceso de “Matilda, el musical”, llegará con su misma envergadura: una súper producción que se verá desde el 7 de mayo próximo, solo por ocho semanas, también en el Gran Rex y con un elenco todavía no revelado para el que se están haciendo audiciones a artistas de todo el país entre los que, otra vez, los niños tendrán el mayor protagonismo.

¿Será el desembarco definitivo de los Rottemberg a los musicales? Carlos deja aún más en claro que su interés, más allá del género, estuvo puesto, además de por el condimento familiar, con el contenido de estas dos historias puntuales.

En honor a su hijo menor, Rottemberg se embarcó en la producción de “Escuela de rock”

“Las dos tienen un mensaje que hoy no se encuentra en el teatro infantil o infanto juvenil. Son obras, textos, con una profundidad tremenda. Así como en ‘Matilda’ los chicos provocan la revolución, porque es una revolución lo que pasa con Tronchatoro, que es ese tipo de personaje siniestro que nos toca con la historia de la película; en ‘Escuela de Rock’, a partir de un profesor trucho, como yo le digo, se puede ver la reivindicación que provoca en los chicos, y también en los padres que empiezan a conocer mejor y comprender a sus hijos. Por eso digo que a mí como papá no me da lo mismo coproducir ‘Matilda’ o ‘Escuela de Rock’ que otro musical. Aunque terminen siendo espectáculos muy comerciales, tienen para mí connotaciones que exceden lo comercial, aunque suene a paradoja”.

MP Producciones, Ozono Producciones y Preludio Producciones son los demás productores de este proyecto al que, en las últimas horas, también se sumó Adrián Suar.

La versión teatral del compositor Andrew Lloyd Webber, con letra de Glenn Slater y libro de Julian Fellowes, llegará al país tras conquistar Nueva York, Londres, China, Corea, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica y Madrid.

El equipo creativo argentino está compuesto por Ariel Del Mastro, que tendrá a su cargo la dirección general; Marcelo Caballero en la dirección actoral, Analía González en la dirección coreográfica, Jorge Ferrari en el diseño escenográfico, Federico Vilas en la producción musical y Sebastián Mazzoni en la dirección vocal.

La preventa de las entradas ya está disponible en https://www.tuentrada.com. Quienes las adquieran en esta instancia, podrán presenciar un ensayo junto a parte del elenco antes del estreno en el Gran Rex.