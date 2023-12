Brian Sarmiento la rompió en el Bailando: cumbia, festejos y llantos de emoción

Emotivo momento. Brian Sarmiento se emocionó hasta las lágrimas en la gala del jueves por la noche del Bailando 2023 luego de presentarse en el ritmo de la cumbia. Así, el exfutbolista desplegó todos sus dotes junto a su compañera Soledad Bayona y obtuvieron puntaje perfecto.

Gran clima de emoción y llanto en la pista que terminó con festejos por el resultado obtenido. Flavio Mendoza, tiró un diez y señaló: “Qué noche tenemos, qué linda energía”, dijo para dar lugar a Carolina Pampita Ardohain, quien también le dio a la pareja el puntaje perfecto: 10. “Me gusta esto de que las bandas se fusionen con los participantes”, aseguró la modelo.

Cuando el conductor presentó a Moria Casán para que diera su devolución, la diva contó que estaba teniendo un “orgasmo sensorial”. “¡Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa de emoción sanguínea, barreal, verdadera, apasionada, sin careteo?”, dijo de manera efusiva La One, al tiempo que agregó: “Es como que estamos en un lugar que no es una ciudad grande, que llegamos al baile y estamos todos: están los chicos (por Brian Sarmiento y Soledad Bayona), Tambó Tambó, está la gente y se produce magia que no tiene que ver con nada: tiene que ver con la sangre, con la pasión, con la entrega y con la fuerza. Tiene que ver con eso, nene, tiene que ver con el corazón de estos dos pibes. Me emociona”, continuó Moria mientras el deportista se llevó las manos al pecho y comenzó a llorar, visiblemente conmovido.

Por último Marcelo Polino, acordó con sus compañeros del jurado, para también redondear con un diez.