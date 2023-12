Investigan un presunto rapto con fines de abuso sexual en Barrio Aeropuerto

Una chica de 18 años denunció en las últimas horas que, durante la pasada madrugada de Navidad, fue “raptada” por un grupo de hombres, que la abordó cuando aquella estaba llegando a su casa en barrio Aeropuerto y la subieron al vehículo en el que se movilizaban.

Por ese episodio, la joven hizo un posteo en las redes sociales en el cual aseguró que “estos hijos de put... me empastillaron, me violaron y me tiraron del auto en movimiento”.

También señaló que “fue alrededor de las 3 de la mañana, cuando me forzaron a subir a un auto de color claro”.

Fuentes policiales ligadas a la investigación del caso, precisaron que el coche en cuestión sería un Chevrolet Cruze.

La adolescente expuso además que “me dejaron tirada inconsciente en barrio Aeropuerto. Me desperté cerca de las 10 de la mañana”, aunque sostuvo que no recordó otras precisiones.

También indicó que, producto de la caída al piso, sufrió “una lesión en el brazo izquierdo”.

AGREDIDOS E IDENTIFICADOS

Por otra parte, voceros oficiales de esa jurisdicción consignaron después que “en la noche del lunes” un llamado al 911 puso en conocimiento de personal policial sobre “una pelea en la vía pública”.

Con la celeridad que las circunstancias ameritaban, efectivos arribaron a la dirección indicada, en la calle 471 entre 139 y 140 de Gorina, donde se encontraron con la denunciante junto a un grupo de personas, que tenía interceptados a los sospechosos, a los que golpearon de manera feroz.

Tras ser identificados, se constató sus edades (24, 31 y 39 años) y se decidió su derivación al hospital de Gonnet, donde recibieron asistencia por las lesiones sufridas en la golpiza.

En esta instancia del proceso, por disposición de la UFI 7 de La Plata, los tres hombres fueron identificados y quedaron el libertad.

En tanto, la chica pasó por un centro de investigación para que le tomaran muestras e hisopados para pruebas de ADN.