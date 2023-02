Para qué sirvió realmente el encuentro del Frente de Todos

¿Sirvió para algo la reunión de cinco horas el jueves a la noche que realizó la mesa política del Frente de Todos en la sede nacional del PJ? Respuesta: sí y no. Vamos por la afirmativa: sirvió para alejar, al menos por un tiempo, el fantasma de la fractura en el oficialismo. Se supone, incluso se refleja en el documento final, que la unidad -aún frágil como está- es una prioridad. Abordemos la negativa: la verdad, sigue la desconfianza y el desprecio entre el Presidente y el kirchnerismo duro. El primero insiste en ir por la reelección; los segundos no quieren saber nada. Eso sigue igual que antes del encuentro tan esperado.

Presidencia de la Nación difundió una foto de la mentada mesa recién a las 13.30 de ayer. Un formalismo más por la insistencia de los medios gráficos que por la intención de mostrar concordia. El documento oficial se hizo público sobre las 2 de la madrugada. Una pieza de negociación en la que todos pudieron meter algo que les interesaba pero que está destinado a quedar vacuo cuando llegue la hora de la verdad, la “dead line” de las candidaturas.

PUNTO PARA EL CRISTINISMO

El cristinismo logró lo que fue a buscar: todo el oficialismo se suma a la tesis falaz de que Cristina está proscripta. “Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar”, se titula el documento oficial. “Quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular”, dice el texto, se supone avalado por el Presidente.

El de la Vicepresidenta es el único nombre que figura en todo el enunciado. Se le adjudica la categoría de líder indiscutida del espacio, algo que Alberto hace rato relativiza, acentuando así un cuadro de soledad conmovedora. Aún así, avalando el texto, el jefe de Estado acepta un argumento absolutamente funcional a los intereses de su mentora: la “proscripción”.

Le da una gran mano al kirchnerismo. Porque, más allá de que es falso que Cristina esté proscripta (puede ser postulante a lo que quiera porque su condena por corrupción no está firme ni lo estará este año), el relato de que le impiden ser candidata tiene un objetivo estratégico. Busca deslegitimar un eventual triunfo opositor en la elección presidencial de octubre próximo. Como diciendo que si ganan “ellos” (Juntos por el Cambio) es porque no la dejaron competir a “ella”. Y entonces el gobierno nuevo nacería sin real apoyo popular. Un remedo extravagante, absurdo, de lo que sí pasó con Perón en el siglo pasado.

En la mesa infinita (más de 30 personas sentadas) además se impuso la iniciativa híper K -o al menos nadie la vetó- de armar una suerte de comisión de delegados para ir a implorarle a Cristina que revea su decisión hecha pública de no ser candidata a nada.

Básicamente le van a pedir que se postule sí o sí, como explicaron el bancario Sergio Palazzo o el ministro bonaerense Andrés Larroque. A presidente, de ser posible. El inicio del operativo clamor, que seguro tendrá una expresión en las calles. Tal vez el 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal 2 lea los fundamentos de la condena contra la actual vice a seis años de prisión e inhabilitaciones varias por direccionar obra pública en favor de Lázaro Báez.

Esa peregrinación es lo mismo que decir que no quieren de candidato al actual Presidente, que en verdad sólo es el jefe del pequeño grupo de funcionarios que lo acompañó el jueves a Matheu 130. Pero Alberto piensa distinto: sólo él puede decir si será candidato o no, en una lógica en la que “lo normal” es que sea algo natural que aspire a su derecho constitucional de aspirar a ser reelecto.

PUNTO PARA ALBERTO F.

Fernández logró dos pequeños triunfos en el documento oficial difundido luego de la reunión. Se lee: “Las PASO son la herramienta institucional creada por nuestro gobierno durante el año 2010, para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común”. Es justamente lo que él pide desde hace más de un año: que se diriman así las candidaturas, desde la presidencial al último concejal. Para el Presidente, eso garantiza el fin del dedazo cristinista, el paso a retiro de la lapicera que todo lo decide.

La inclusión de ese párrafo, de todos modos, no es garantía de que haya Primarias en el Frente de Todos porque no tiene el estatus de un compromiso para realizarlas. No es un detalle menor.

El segundo pequeño triunfo albertista en el texto es que se mantuvo lo que desde el miércoles trabajaron los escribas de la Casa Rosada: resaltar los “esfuerzos” por mejorar la situación de los argentinos y depositar la responsabilidad en “el otro” (el Covid, la herencia recibida, invasión Rusia a Ucrania) si las cosas no salieron del todo bien, como efectivamente se percibe mirando cualquier guarismo económico.

LOS FACTORES EXTERNOS

Se dijo, así: “Estos cuatro años de gobierno se vieron atravesados por circunstancias externas, como la pandemia y la guerra, que agravaron la situación de una economía devastada y sometida a un endeudamiento salvaje por el gobierno de Macri. A pesar de este contexto, se realizaron esfuerzos que es necesario reconocer y reivindicar como parte de las tareas que nos tocó llevar adelante”. Es, en rigor, un pedido albertista para que se produzca algo que aun no ha llegado: el respaldo explícito del cristi-camporismo a “lo hecho”.

¿Logró Fernández que no se debata un cambio en el rumbo de su gobierno como condición para tornar al oficialismo más competitivo? En la reunión se habló del tema, obviamente. Tal vez fue de los tramos más álgidos, pero en el texto solo se resumió con la admisión de que faltan cosas por hacer. Una generalidad que le podría caber a cualquier gestión, aún cuando le fuera bien. Que no es el caso. Textual: “Somos plenamente conscientes del particular momento que vive nuestra sociedad. Conocemos todas las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas concretas”.

Como contó este diario en su edición de ayer, tal vez la mayor sorpresa fue la presencia del titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, que no se veía con Alberto desde que decidió dejar la jefatura del bloque de diputados del FdT por el acuerdo con el FMI. Aquel “acting” para la tribuna camporista porque, intramuros, siempre ha respaldado a Sergio Massa en su decisión de cerrar con el Fondo. Sonaba absurdo que no fuera a la mesa: su ausencia le hubiera restado peso político a un encuentro que fue pensado para transmitir fortaleza en ese aspecto. Era el mayor garante frente a su madre para que se incluyera la cuestión de la supuesta proscripción.