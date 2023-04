Clubes de la Ciudad: detrás de problemas sociales que el Estado ignora

Dentro de una situación social compleja en la realidad hoy, que cobra magnitud en conflictos de violencia, muchas veces en la propia familia, y otro flaglelos como el consumo de drogas que cobran magnitud y preocupación, hay entidades deportivas barriales en la Ciudad que buscan individualizar los problemas que pueden manifestarse entre los menores para tratar de encontrarle una solución, que la mayoría de las veces no llega del Estado.

Y un club, Aeropuerto, ya está en esa misión de ayudar a preadolescentes y jóvenes, con objetivos sociales claros más allá de los deportivos. También se apoyan en seminarios que se dan en las entidades barriales para debatir estas problemáticas.

“No estamos ajenos a la realidad que ocurre en toda La Plata y la zona hay violencia, delincuencia y los chicos son los más vulnerables a esta situación”, explica a este diario Oscar “Cacho” Arenas, en un recorrido por la institución y se muestra orgulloso por un salón que lleva su nombre: “Mirá este es el reconocimiento a tantos años de trabajo, soy uno de los socios fundadores del club” manifiesta.

En el barrio Aeropuerto, que nació como una zona popular perteneciente a Villa Elvira, se ubica el Centro Cultural Social y Deportivo por siempre Aeropuerto (CCSyDXSA), justo en la esquina de 4 bis y 611. De acuerdo a los conflictos que observan desde la entidad afirman que hay inseguridad, como en otros barrios y en el casco de la Ciudad, consumos “problemáticos” y múltiples vulnerabilidades sociales y económicas a la que no se mantiene ajena la institución, pero que igual mantiene una actividad constante en contención y acompañamiento de los más chicos.

No a la violencia

El buen trato entre pares es imprescindible para que el clima de los torneos se realice con total normalidad, por esto, desde el CCSyDXSA lanzaron un comunicado donde explican que “no tendrán tolerancia ni consideraciones ante cualquier manifestación o episodio de violencia que contará con sanciones o expulsiones dependiendo el caso”.

Frente a esta decisión, EL DIA consultó al club por los motivos que los llevaron a expresarse y contar con un protocolo de actuación para esos casos problemáticos.

Los mismos explican que “tuvimos algunos episodios, con dos grupos de adultos que tienen conflictos entre ellos y en los partidos acá se encontraban todos. Bueno, ante esos casos tratamos de abortarlos y que no asistan más para no generar mayores episodios, porque es todo tema de grandes, los chicos no se pelean”, expone Liliana Benítez de la comisión directiva.

En este sentido, al inicio del campeonato en conjunto con el club que tenían de adversarios realizaron una foto con bandera en alusión al asesinato de Maxi, el nene de 11 años que perdió la vida en un enfrentamiento narco en Rosario. “La idea surge a partir de visibilizar los hechos de violencia y repudiarlos de manera común con otro club para que los chicos sean conscientes de una realidad que los atraviesa y es parte del país en el que vivimos”, comentan desde la entidad.

Arenas explica que, “entre todos los problemas que hay en el barrio lo más importante es la carencia afectiva. Hay pibes donde uno por la experiencia lo ve, están más solos y acá encuentran otro tipo de trato, queremos predicar con el ejemplo, no tenemos un cuerpo de profesionales pero podemos inculcar que hay otra forma de vida”.

Entre las situaciones más complejas que han visto en los últimos años es con chicos que atraviesan la etapa “más dura”, la preadolescencia con chicos que tienen 11, 12 años y como tienen solo fútbol infantil muchos pierden contacto con la institución y tuvieron casos que hoy, algunos años después, se encuentran privados de la libertad.

Este es uno de los trabajos en los que más focalizan y con el tiempo han podido revertirlo y muchos de los que, actualmente juegan en semi profesionales o canchas de 11 en otros clubes vuelven y siguen transitando la institución acompañando a sus familias, realizando otras actividades o simplemente siendo espectadores de los partidos: “Crearon un lazo de familiaridad, el sentido de pertenencia con nuestro club y eso da la pauta que estamos en lo correcto”, explica Arena y agrega que en otra zona del barrio colabora con un comedor donde “hace poco se acercó una señora que es la abuela de niños de 2, 4 y 8 años que quedaron a la deriva los padres, que por abuso de sustancias dejaron a los chicos . Esta mujer que es jubilada y cobra la mínima y carece de recursos para alimentos, ni las condiciones edilicias para tener a 3 nenes, vino a pedir ayuda. En ese caso organizamos enseguida una campaña para ayudar con alimentos, colchones y camas para que puedan instalarse”.

Mariela Lozano, integrante también de la comisión directiva recuerda que “hace unos días acá en el club una mamá vino a contarnos que el papá también con consumos problemáticos se fue de la casa y eso le impedía seguir mandando los nenes al club. Desde la institución armamos una campaña solidaria para cubrir alimentos y becamos a los chicos para que continúen con las actividades”, explica y agrega: “Casos así vemos todo el tiempo, que llegan al club con problemas y tratamos de acompañar en la medida que podemos, queremos mostrarle a los pibes que hay otra forma de vida”.

Más actividades

A raíz de la incorporación reciente del fútbol femenino también surgieron otras demandas. En marzo del año 2022 abrieron la inscripción que superó las expectativas, teniendo que armar dos equipos en todas las categorías. Esto posibilitó que las mamás de las familias del barrio, tengan su espacio y, como sostienen desde la entidad “tuvieron pedidos de ayuda y de información en casos de violencia de género, donde denunciar o qué hacer” y entre los casos que llegaron al club hoy cuentan con medidas perimetrales.

Además ,de las actividades cotidianas fútbol infantil en varones, todas las categorías de femenino, patín, zumba, brasilero, reggaetón y fitdance, eventualmente realizan campañas con la secretaría de salud y otras entidades para realizar vacunación de mascotas, en chicos, consultorios y otras que van surgiendo como una necesidad en el barrio.

Finalmente, Lozano cuenta que debido a lo antes ya explicado “buscamos que la cuota sea accesible y que el club sea una red de contención para las familias, grandes y chicos son parte de esta comunidad, contamos con un sistema de becas en casos extremos y descuentos por grupo familiar” y finaliza explicando que es el fútbol que cuenta con mayor adherencia, convocando más público en todas las edades: “Asisten nenes desde los 4, 5 años hasta los 12, 13 en fútbol masculino y en femenino contamos con todas las categorías hasta senior, mujeres de hasta 50 años.