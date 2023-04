Camila Homs, ex de De Paul, habló del chape con José Sosa, jugador del Pincha:; ¿qué dijo?

El jugador de Estudiantes José Sosa fue noticia hace unos días luego de que se lo escrachara a los besos en un boliche con Camila Homs, la ex del campeón del mundo Rodrigo De Paul. Lo cierto es que la joven rompió el silencio y habló de su relación con el futbolista que forma parte de la delegación del Pincha y que esta noche debutará en la Copa Sudamericana ante Oriente Petrolero en Bolivia.

La exesposa de De Paul, con quien tiene dos hijos, se expresó mediante sus historias de Instagram, en donde tiene un millón de seguidores y ganó aún más fama tras separarse del jugador del Atlético Madrid del Cholo Simeone. En el video que subió a esa red social asegura casi a modo de susurro: “Tres preguntas que leí 100 veces cada una”. Y sigue: “La primera: ¿qué hacen mis bebés?. Fran se durmió a las 20:30 y Bauti a las 21".

Pero lo más interesante vino después, cuando hizo referencia a su relación con el Principito, luego del "chape". “La segunda: si tengo novio”, dijo Holms y confirmó: “No tengo novio”. De esta forma, buscó terminar con los rumores luego de que hace 10 días apareciera a los besos en una foto tomada en el boliche porteño Afrika junto a Sosita.

La tercera pregunta que respondió fue sobre si se quedará a vivir en la Argentina o si retornará a España. La respuesta de la modelo fue contundente: “Sí, voy a seguir viviendo acá”.

En torno a su presunto romance con el futbolista albirrojo, que ella misma negó ayer, también habló el padre de Camila, Horacio, quien sostuvo que “la verdad que no sé nada de Camila y José. Los padres somos los cornudos, los últimos en enterarnos. Le mandé a Cami una nota que leí de esto y no me contestó”. En una entrevista con Juan Etchegoyen para Radio Mitre agregó que “uno, como padre, lo único que quiere es que ella esté feliz y si ella está feliz los padres estamos contentos y felices”.

Además reconoció que de José Sosa sólo sabe que es futbolista: "En mi vida hable con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella. No a mí”.