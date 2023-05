Murió Fructuoso Álvarez González, el asesino de la masacre de Flores

Fructuoso Álvarez González, el autor material de la denominada “Masacre de Flores”, en la cual el 17 de febrero de 1994 cuatro integrantes de una misma familia y un amigo murieron tras el incendio intencional de una vivienda, falleció durante las últimas horas en el hospital de la cárcel de Ezeiza a causa de un “shock séptico” luego de una intervención quirúrgica.

Álvarez González estaba internado desde el pasado 4 de abril en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Antranik Eurnekian de esa cárcel y, tras su deceso, su cuerpo fue derivado a la morgue.

La noticia fue confirmada por autoridades del SPF y por Matías Bagnato, el único sobreviviente del mencionado hecho, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy sí por fin puedo decir se terminó. Mami Pa Fer Ale Nico Descansen en Paz Los amo con todo mi corazón”.

El año que viene se van a cumplir 30 años de la masacre y a lo largo de estas décadas Bagnato se puso al hombro su lucha contra la posibilidad de que el múltiple homicida recupere la libertad.

“Cada vez me cuesta más y estas instancias me generan bronca, impotencia porque no entiendo como después de semejante crimen aún hoy tengo que continuar con mi lucha contando y reviviendo lo que pasó”, manifestó en su momento Bagnato, el único sobreviviente de la masacre