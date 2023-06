Hackearon el WhatsApp de Jorge Fernández Díaz y pedían transferencias bancarias a su nombre

El periodista y escritor Jorge Fernández Díaz fue víctima de un hackeo virtual, mediante la red de mensajería instantánea de WhatsApp (WSP), donde le quitaron contactos de su teléfono y hasta pedían a los mismos que realicen transferencias bancarias y que el "pronto se las devolvía".

Todo esto fue narrado en el programa de la mañana de 10 a 13 horas, que tiene Fernández Díaz en Radio Mitre. "Hay una epidemia de robos de WhatsApp. Es algo que me sucedió a mi, pero me di cuenta que le sucedió a un montón de gente. Tengo un primo español que tuvo Covid grave, estoy muy preocupado por él. A raíz de eso, con mi esposa estuvimos hablando de cuando nos tocará una nueva vacuna. Al día siguiente, la aplicación "Cuidar", que es del Ministerio de Salud, empieza a llamarme. Yo tomo el teléfono casi reflexivamente y respondo, cosa que yo recomiendo no responder llamadas directas de desconocidos, por mas que vengan de cualquier lado en WhatsApp o en todo caso que te manden un mensaje y vemos. Si alguien te llama y no te encuentra, te debería mandar un mensaje diciendo `hola soy fulano de tal´ y ahí decidís un poco vos que hacés", comenzó describiendo.

En esta misma línea, la secuencia siguió su rumbo: "Yo lo atendí y me dije a mi mismo `no les des ningún dato´. La persona que estaba hablando conmigo sabia donde yo me había vacunado. Cuidado. Tienen la base de datos de nuestras vacunas. Entonces me empezaron a hablar. Hay algunos que le piden un código o un token. A mi no me lo pidieron, pero me mantuvieron hablando dos minutos. A su vez, parece que también se meten ahora en el buzón de voz mientras vos tenés abierta la comunicación. De repente se apagó todo. Se apagó WhatsApp. Solo con atender la llamada y sostener la conversación dos minutos. Y se cortó. Cuando se cortó me di cuenta lo que había pasado y me dio una doble angustia. Primero de ¿a cuanta gente van a llamar en mi nombre para pedirles cosas? y lo otro es no tener WSP, porque nosotros nos acostumbramos y ya no recordamos como era nuestra vida antes de WhatsApp".

Según pudo averiguar el propio periodista, "lo que te chupan de la cuenta es una serie de contactos" y agregó: "Puede ser que tengan otra clase de aplicación donde vos pones un celular cualquiera y te sale el nombre. Una de las cosas que pensás también es `a la pucha, todas las barbaridades que yo digo por WhatsApp las tienen´".

Indignado por la situación, comenzó a contar detalles directamente de la comunicación que tuvieron los estafadores con sus contactos: "Se dicen que alguno te lo hacen desde la cárcel. Estos tenían donde, no tenían cuando me vacuné. A un contacto (Lucas Romero, un politólogo) le mandaron algo que dice `buenas´. `Hola Jorge´, me dice él a mi y el estafador le dice `Hola Lucas, como estás´".

La conversación sigue con Lucas: "Te quería molestar con un favor. Hace una hora estoy tratando de hacer una transferencia en mi Home Banking y no me deja. `¿Podrás hacerla vos? Te la reintegro en breve´. `Pero claro, ¿Cuánto necesitás?´ dice Lucas Romero. Y le contesta: `160 mil pesos, ¿podrás?´. Bueno ahí sospechó porque era mucha guita y cortó".

Por último, tras contar los hechos detalladamente, el periodista remarcó: "Durante 8 horas le pedía guita a todo el mundo. Hasta que lograron, gracias a la intervención de la gente de la Nación, que se cortara el asunto".