El intendente de la ciudad de Chivilcoy, Guillermo Britos, confirmó esta mañana en conferencia de prensa que no será precandidato a la Gobernación bonaerense por la Libertad Avanza, luego de que el líder de ese espacio, Javier Milei, le ofreciera esa postulación de cara a las elecciones generales de octubre.

"Desde que se me ha ofrecido la candidatura es un honor, lo he agradecido, lo respeto y es una oferta irrepetible en mi carrera. También pienso que Javier Milei va a tener una extraordinaria elección", afirmó Britos.

El jefe comunal sostuvo que "se debe privilegiar Chivilcoy y ayer ya comuniqué a la gente del espacio que no voy a ser candidato a gobernador por cuestiones personales", al tiempo que adelantó que decidió competir por un nuevo mandato en esa ciudad del norte bonaerense. "No he tenido ningún problema con ningún dirigente del espacio y espero que les vaya muy bien", aclaró y confirmó que "antes del 24 de junio vamos a avisar quiénes van a estar al frente de nuestra boleta".

Britos tiene 59 años y es egresado de la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires "Juan Vucetich", con el cargo de Oficial Ayudante. Alcanzó el grado de Comisario General tras cumplir servicio en varias ciudades del interior provincial, como San Pedro, Mar del Plata, Necochea, Lanús y su natal Chivilcoy, y además se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

Tras desempeñarse por 30 años en la Policía bonaerense, Britos dejó la fuerza en 2011 cuando desembarcó en la política de mano de Francisco De Narváez y fue electo como diputado provincial.

Luego, en 2015, se alió con el Frente Renovador (FR) de Sergio Massa y fue electo como intendente de Chivilcoy, pero en 2019 se pasó a Consenso Federal, el espacio que en ese entonces conformaron Roberto Lavagna y Ramiro Marra. En 2021 Britos abandonó ese espacio y fundó su propio partido "Chivilcoy Primero".