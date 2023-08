En La Plata se vienen subas de hasta el 20 por ciento en las expensas de septiembre

Las expensas tendrán una suba de entre el 15 y 20 por ciento promedio el próximo mes de septiembre. Acuerdos salariales con los sindicatos que representan a los encargados de edificios y del personal de maestranza, más la inflación que afectó a los servicios de mantenimiento, alza en las tarifas e insumos, impulsó el incremento de esta obligación mensual en los consorcios de la Ciudad.

Desde la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata se informó que en septiembre se pagará la última cuota del acuerdo que cerró en agosto y desde los próximos meses rige otra etapa de la paritaria salarial con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (encargados de edificios) que contempla subas desde septiembre hasta febrero del próximo año, del 11 por ciento mensual y un bono no remunerativo de 20.000 pesos en cada mes.

También hubo acuerdo con el personal de maestranza, por lo que aquellos consorcios que tienen empresas de limpieza en lugar de encargados también tendrán subas en las expensas. El Sindicato Obreros de Maestranza (SOMRA) cerró un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de la actividad, que establece un incremento en los sueldos del 40 por ciento entre agosto y septiembre.

El sueldo de los encargados tiene una incidencia de entre el 60 y 70 por ciento en las expensas.

A ese panorama hay que sumarle los abonos de mantenimiento de ascensores y de las bombas de agua, los insumos que necesita todo edificio (bolsas de residuos, artículos de limpieza), y además llegan subas en las tarifas de luz y gas en los casos que tienen servicio generalizado.

“Los aumentos van a seguir in crescendo porque el aumento a los encargados es mensual más un bono, explicaron desde la cámara de administradore de consorcios.

Este 2023 ha tenido subas en las expensas casi todos los meses y con miras a lo que queda del año también se esperan aumentos en esta obligación mensual en los edificios de la Ciudad.

En la Ciudad hay unos 3.500 edificios y son alrededor de 88.000 unidades funcionales sujetas al pago de expensas, según informaron en la Cámara de Administradores local.

También se detalla que los incrementos que se registran en las expensas dependen del tipo de edificio: tamaño (no es lo mismo una vivienda multifamiliar con un ascensor que una con dos o tres ascensores), categoría de la propiedad, si tiene o no personal de seguridad o portero, pues no todos los inmuebles cuentan con ese servicio.

Debido a las subas constantes en las expensas se produce un alza de la morosidad entre los consorcistas. Según se pudo saber ya hay edificios que tienen un incumplimiento en el pago de la expensa que está entre el 25 y 30 por ciento.

Con respecto a los precios de las expensas, en la actualidad rondan los siguientes valores: un mono ambiente paga más de 15 mil pesos promedio en un edificio de la zona céntrica; los departamentos de un dormitorio pagan cerca de 25 mil pesos y el de 2 ó 3 dormitorios pueden superar los 30 mil pesos. Siempre depende de las prestaciones que tiene cada edificio. Ante cada servicio extra, crece el valor de la expensa.