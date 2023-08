Nueva recorrida de Bullrich y Grindetti en la Provincia

A 10 dias de las elecciones PASO del próximo 13 de Agosto, la precandidata a presidenta, Patricia Bullrich junto a su precandidato a gobernador, Néstor Grindetti, continuaron su recorrido por el interior provincial, para visitar las localidades de Olavarria y Tandil junto a los precandidatos a la intedencia local, Dalton Jáuregui y Marcelo Spina (por Olavarría) y Marcos Nicolini (por Tandil) y a los precandidatos Cristian Ritondo, Maximiliano Abad y María Eugenia Tallerico.

Bullrich y Grindetti visitaron comercios y dialogaron con vecinos sobre la situación económica y la problemática de la inseguridad, al tiempo que cerraron sus visitas a cada ciudad con actos multitudinarios, sumando a referentes, vecinos y militantes de Juntos por el Cambio.

En charla con la prensa, y consultada sobre la unidad de Juntos por el Cambio luego de las elecciones, la precandidata a la Presidencia manifestó “Cuando lleguemos a la presidencia vamos a armar un equipo con toda nuestra dirigencia, y en cada una de las provincias donde ganemos, vamos a ir a buscar con quienes competimos porque somos la misma fuerza política y esa va a ser la instrucción que le vamos a dar a cada uno de los intendentes, a cada uno de los diputados y senadores, para que sea un proceso horizontal de toda la fuerza. En las 23 provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires, si nos toca ganar, vamos a tenderle la mano en todos lados y a todos los dirigentes que participaron de las otras listas.”

Y agregó “Y a los que no reconocen la democracia, porque dicen que aunque Juntos gane las elecciones, van seguir gobernando ellos, les digo que eso no lo van a poder hacer, no nos vamos a dejar correr ni con piquetes, ni con huelgas. Esta vez el poder de la legitimidad democrática nos va a llevar a que el cambio sea un cambio irreversible, a que nunca más nos corran.”

Por su parte, el precandidato a gobernador, Nestor Grindetti indicó: “ En todas nuestras recorridas las principales preocupaciones que nos trasladan los vecinos son la inseguridad y la incertidumbre por la situación económica, sin embargo estamos viendo que empieza a aflorar la preocupación por la educación en la provincia, los padres están tomando conciencia respecto de la profunda ideologización con un sesgo hacia el kirchnerismo que tienen los contenidos curriculares que reciben los chicos y la falta de inversión en materia de infraestructura escolar” y agregó: “ Desde la provincia vamos a tomar el compromiso para que se garanticen los 190 días de clases y vamos a adherir al proyecto para declarar a la educación como servicio esencial”