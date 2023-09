Murió Sergio “Mufercho” Martínez: figura clave del nacimiento de los Redondos

Sergio Martínez, alias “Mufercho”, fue un gran personaje de la contracultura platense. Ocurrente, rebosante de desparpajo, quien fuera clave en el nacimiento de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota se fue de gira por la eternidad.

Así se conoció ayer, a través de las redes sociales, donde los ricoteros despidieron a su primer maestro de ceremonias, un personaje de tiempos donde los Redondos eran todavía un desprendimiento de una movida performática cultural y under. Mufercho, también conocido en aquellos años como Vito Nervio, fue el monologuista de aquellos primeros espectáculos teatrales ricoteros: leía letras, improvisaba y hablaba en la previa de aquellos recitales realizados en el under platense donde, le contó a EL DIA alguna vez, “había todo un circo mágico, psicodélico, que incluía a Edgardo `El Docente` Gaudini con los buñuelitos de ricota y tronos pintados, gente disfrazada, personas que hacían cualquier cosa. Era la manifestación cruda, espontánea de que algo podía ser identificado como vida en una época lapidaria, en plena dictadura militar, en el momento en que los militares estaban fuertes y te mataban por cualquier cosa. Nosotros íbamos y le metíamos los dedos con ácido adentro de la ametralladora, se miraban entre ellos y no nos podían hacer nada. Era tal el sacamiento que teníamos que era inclasificable, no podían decir que éramos subversivos, era agarrar un carro y llevarnos a Melchor Romero”.

Mufercho, que se transformaría luego en un hombre de radio, fue mucho más que un presentador en aquellos convites multitudinarios que alguna vez Martínez calificó de ”dionisíacos”: “El nombre de la banda lo creé yo. Estábamos con Fenton en el taller de estampado de telas que teníamos en Gonnet y para hacer las serigrafías utilizábamos diarios viejos para cubrir las partes de la tela que no queríamos que salgan pintadas. Así fue que, buscando un nombre para el grupo, apareció un suplemento de cocina del diario Clarín con una receta para hacer buñuelos de ricota. Entonces le dije a Fenton: ‘Vos serías como un rey astral, vestido con ampulosos atuendos, un patricio rey ¡Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota!’ Esa es la verdadera historia. Todo lo demás es mentira”, contó en 2009.

Y lo contó con cierta amargura, porque aquellas noches circenses llegarían a su fin, y Mufercho guardaría para siempre sentimientos contradictorios sobre aquel movimiento. “Es que el circus de bohemios, artistas, músicos e intelectuales platenses que animaba los primeros recitales de Los Redondos se fue apagando a medida que la banda iba ganando en popularidad. Ellos pensaron ‘para qué repartir el dinero entre 40 músicos y artistas, si lo podemos repartir entre cuatro o cinco”, lanzó en una entrevista publicada en la web Reverberancias. “Yo con Los Redondos perdí. Y perdí mi vida”, contó.