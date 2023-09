Bono de $45.000 para jubilados por tres meses: cuándo se cobra y a quiénes corresponde

Sergio Massa, ministro de Economía, anunció junto a Luana Volnovich, directora del PAMI, un nuevo bono para jubilados. Se otorgará en tres cuotas entre octubre, noviembre y diciembre.

El monto, se indicó, será de $45.000 y llegará al bolsillo de jubilados y jubiladas de PAMI mayores de 60 años que perciban hasta una jubilación y media. Como se mencionó, estará disponible durante el último trimestre del año, cobrando $15.000 mensualmente.

Vale mencionar que la jubilación mínima de este mes es de $87.489 sin contar los bonos previamente anunciados. De esta manera, a quienes corresponderá el monto de $45.000 en tres cuotas serán aquellos afiliados a PAMI que hayan cobrado en septiembre hasta $131.233. También lo recibirán los beneficiarios de pensiones no contributivas.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, llamó hoy a los jubilados a "explicar" a sus familias "qué significa que vuelvan las AFJP", porque "un país que no tiene memoria, no tiene futuro", al anunciar el refuerzo alimentario.



El responsable de la cartera económica afirmó que el refuerzo alimentario que otorgó a los jubilados se hizo posible con el financiamiento proveniente de un impuesto a las importaciones: "Esto se hizo con un superávit que obtuvo el PAMI y con un impuesto a las importaciones, para defender el trabajo argentino y poder financiar a nuestros jubilados".



"Quiero pedirles que defiendan con su voto, hablando con su familia, que les expliquen que no tener el (programa) Vivir Mejor significa 20 mil pesos más por mes en la canasta de un jubilado", expresó frente a un auditorio lleno de personas mayores.



Y pidió que "nos ayuden a contarle a los más jóvenes qué significa que les saquen los medicamentos al jubilado, en nombre del supuesto equilibrio fiscal, y qué significa en el bolsillo de cada jubilado y jubilada que saquen esos medicamentos".



"Dicen que cada uno ahorre y se arregle como pueda, sin darse cuenta de que están destruyendo el pacto intergeneracional, la idea de que ustedes que trabajaron toda la vida y vivan de los ingresos que se generar como sociedad de la fuerza de trabajo", señaló al criticar las propuestas de los candidatos opositores, Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).



En ese sentido, indicó que "un país que no tiene memoria, no tiene futuro y la mejor forma de demostrar memoria es siendo agradecido con aquellos que construyeron el camino hasta acá, nuestros jubilados y pensionados".



Exhortó a "que nos acompañen tranquilos, no vamos a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP, no vamos a recortar el 13% ni los medicamentos, vamos a privilegiar la inversión en nuestros abuelos porque un país con memoria y gratitud es un país con futuro".

Fecha de cobro

Lunes 2 de octubre: documentos terminados en 0 y 1

Martes 3: terminados en 2 y 3

Miércoles 4: terminados en 4 y 5

Jueves 5: terminados en 6 y 7

Viernes 6: terminados en 8 y 9

Jubilados que cobran hasta $98.309

La primera cuota del bono se pagará:

Lunes 9 de octubre: documentos terminados en 0

Martes 10: terminados 1

Miércoles 11: terminados en 2

Jueves 12: terminados en 3

Martes 17: terminados en 4

Miércoles 18: terminados en 5

Jueves 19: terminados en 6

Viernes 20: terminados en 7

Lunes 23: terminados en 8

Martes 24: terminados en 9

Jubilados que cobran hasta $131.233

Miércoles 25 de octubre: documentos terminados en 0 y 1

Jueves 26: terminados en 2 y 3

Viernes 27: terminados en 4 y 5

Lunes 30: terminados en 6 y 7

Martes 31: terminados en 8 y 9

El calendario de pago para noviembre y diciembre será anunciado por PAMI en las próximas semanas.