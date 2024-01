Independizarse, ¿misión posible? Cuánto cuesta dejar “la casita de los viejos” y qué hay que prever

Derivación inexorable de la dinámica familiar, necesidad laboral o académica, paso largamente esperado en la secuencia de un calculado proyecto de vida o puerta de acceso a nuevas experiencias sociales, irse de casa para vivir solo, “independizarse” del núcleo materno-paterno, implica una serie de cálculos que no pueden fallar. Los gastos en alojamiento, logística, alimentación y servicios deben ser sostenibles, aun en tiempos turbulentos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, y cuánto cuesta, lanzarse a esa aventura en nuestra ciudad?

Antes de emanciparse, cuando la idea empieza a cobrar forma, es imprescindible remitirse a lo básico: con cuánto dinero se va a contar por mes, y cuáles serán los gastos fijos por los que habrá que responder. Alquiler, expensas, servicios, impuestos, equipamiento, alimentación, logística y transporte, entretenimiento... ítems a los que sería deseable sumar un porcentaje extra de cobertura -del 10 a 15 por ciento, sugieren los expertos financieros-, para imprevistos, reparaciones, compra de indumentaria o reposición de algún electrodoméstico, etcétera.

Vayamos por partes. El primer gasto en el que se piensa, probablemente el más abultado, y actualmente en el ojo de la tormenta por las idas y venidas en la legislación que lo regula, es el del alquiler. Arrendar un departamento en un edificio céntrico, o en algún pasillo de los márgenes del casco histórico, es parecido a buscar una aguja en un pajar. Pero un motor de búsqueda “seteado” localmente muestra algunos ejemplos: un monoambiente de una veintena de metros cuadrados, a estrenar, en la zona cercana al estadio UNO, se ofrece por 125 mil pesos; otro monoambiente, pero más espacioso y “vintage restaurado”, a metros de plaza Paso, por U$S200 -sic-; un departamento de tres ambientes y 50 m2, en el barrio de La Loma, por 240 mil pesos, más otros $420 mil “para entrar”.

“En la zona comprendida entre 43, 66, 2 y 15, un departamento de un dormitorio se mueve entre los $150 mil y $200 mil, más expensas. Si te vas afuera de ese cuadrante, siempre dentro del casco, algo puede bajar, en el orden de los $110 mil a $150 mil” confirma el broker local Ramón Penayo.

“El mercado, hoy por hoy, está condicionado por la inflación y la incertidumbre de un proceso electoral muy largo; es de esperar que empiece a acomodarse si perdura un marco previsible y con menor injerencia externa” asevera el profesional: “ojalá vuelva el crédito para que las ventas compitan con los alquileres, más en una ciudad como ésta con tanto empleo público, que garantiza sueldos estables para acceder eventualmente a préstamos hipotecarios”.

equipamiento básico

Una vez obtenido el espacio, el primer rubro imprescindible para convertirlo en un hogar es el de equipamiento: electrodomésticos y mobiliario. Como la lista posible es virtualmente infinita, deben establecerse prioridades. Seguramente, entre las iniciales estarán la heladera con freezer (arrancan en 360 mil pesos), un juego de comedor -mesa y cuatro sillas- (se consiguen usados desde $50 mil), y una cama con colchón o sommier -que puede oficiar como sillón- (se ofrecen desde $220 mil).

Una cocina (desde $200 mil), lavarropas, horno de microondas, televisor, set de ollas y sartenes (desde $60 mil), juego de cubiertos, vajilla, pueden seguir en el cálculo y la inversión. Incluso, si no se pudo traer de la antigua casa, una notebook (usada, mínimo, entre $300 y $400 mil). La buena noticia es que usualmente estos gastos sólo se realizan una vez.

La suscripción de servicios como electricidad, agua corriente y cloacas, y gas, junto a la TV por cable, e Internet, entra ahora en juego. “Lo más caro son las expensas, que acá rondan los 22 mil pesos, y el cable, más internet, que me llegaron como 40 lucas” describe Benito Serdán, un creador de contenidos web local que vive en la zona de 10 y 42, en un departamento de dos ambientes de 45m2 por el que paga “apenas” 50 mil pesos. “Tengo la suerte de que el contrato me vence en septiembre” aclara, “porque si tuviera que arrancar a vivir solo ahora, no sé si me mando”.

“Estoy pagando 700 y pico de pesos de agua, unos dos mil de luz -no tengo aire acondicionado, sólo dos turbos-, y mil quinientos de gas -un tiro balanceado, termotanque y cocina-; esto en invierno cambia un poco pero no tanto, hay que ver si liberan y se disparan las tarifas” admite el joven de 27 años, que tiene un trabajo fijo de oficina cuyo sueldo complementa con algunos extras: “si no, cuesta llegar a fin de mes. No hay mucho margen para ahorrar y cualquier cosa es un tema. Por ejemplo, hubo que hacer una limpieza del tanque de agua y no consumirla por un tiempo y ya fue un lío porque para poner un filtro o comprar en bidones no me da”.

una canasta pesada

Cada mes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) calcula una Canasta Básica Total por adulto, que surge de tomar la Canasta Básica de Alimentos y ampliarla con una selección de bienes y servicios no nutricionales, como vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros. De acuerdo con el INDEC, entonces, la canasta básica personal del mes pasado fue de $160.452.

Por supuesto, a ese cálculo del organismo de medición oficial habrá que sumarle un 20 a 25% de alza adicional en el costo de vida, tales las estimaciones para lo que va de enero. Y se cree que los números seguirán subiendo de a varios escalones, al menos por un par de meses más.

Concretamente, la canasta básica alimentaria de marras -que integra la canasta total- tiene como referencia, según el INDEC, “los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada”. Para elaborar los índices, el organismo considera que las mujeres en esa franja consumen un 0,75% de lo que necesita un hombre.

Este paquete nutricional incluye cantidades austeras de pan, galletitas, arroz, harina, fideos, azúcar, dulces, legumbres, hortalizas y frutas, carnes -de res, pollo y pescado-, fiambres, huevos, lácteos -leche, queso, yogur, manteca-, aceite, gaseosas, jugos y bebidas alcohólicas, caldos concentrados, vinagre, café y yerba.

Entre 43, 66, 2 y 15, un departamento de un dormitorio ronda los $150 y $200 mil... más las expensas

El del transporte no deja de ser otro de los rubros a analizar bajo el cristal de los costos y beneficios. Alquilar en una zona desde la que se pueda caminar o pedalear al lugar de estudio o trabajo hace más fluido lo cotidiano, y ahorra dinero; pero en algunos casos, esa privilegiada ubicación puede ser más costosa en el mercado inmobiliario, por lo que será materia de cotejo qué rinde más en el corto, mediano y largo plazo.

Si se cuenta con auto o moto, sus gastos en seguro y patente -muy variados dependiendo de marcas y modelos- son otros de los que entrarán en la planilla mensual. Y sólo con trayectos de “cabotaje” en la Región, en combustible se pueden gastar unos 30 a 40 mil pesos por mes.

Por último, las erogaciones “sociales”, recreativas, vinculadas con el entretenimiento y darse algunos gustos también tendrán un peso variable pero sensible; si bien pueden ser reducidas a la mínima expresión, no es saludable prescindir de salir ocasionalmente a cenar, o a un bar a tomar un fernet con amigos, o una cerveza, o de ir al cine o a un recital. Y cualquiera de esas opciones arranca, como poco, en los diez mil pesos.

BARATO... PERO CARO

Un informe publicado recientemente en el diario costarricense El Financiero para su difusión internacional, concluyó en que Buenos Aires es, según el patrón dólar, la ciudad más barata para independizarse de América Latina, para jóvenes profesionales o estudiantes que piensen en empezar a vivir solos, en barrios “bien conectados, seguros, con actividad comercial cercana”, según se advirtió.

Los datos de cada país consideran gastos netos promedio en servicios, alimentación, transporte y alquiler de una unidad de unos 40 metros cuadrados, con al menos una habitación, sin ponderar cuánto representan de un salario. Si bien en Argentina, dice el estudio, harían falta unos 404 dólares, y en Caracas, Venezuela, unos 425, se trata de cifras lejanas a la realidad de la mayoría de los trabajadores, en particular los más jóvenes. Cabe tener en cuenta que tras los últimos aumentos y devaluaciones, el costo en dólares argentino aumentó de manera notoria, pero igualmente no dejó de estar entre los menos abultados.

El informe de marras clasifica los países en cuatro grupos; aquellos muy costosos (Uruguay, Costa Rica, México y El Salvador, donde el costo de vida oscila entre U$S 735 y U$S 804; aquellos medianamente costosos (Brasil y Colombia, cerca de U$S 640); los moderados (Chile, Perú y República Dominicana, entre US$502 y US$571), y los más baratos (lo dicho, Venezuela y Argentina).

La canasta básica del INDEC está pasando los 160 mil pesos, y se cree que seguirá subiendo fuerte