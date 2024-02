Alak profundiza el control del presentismo

El intendente, Julio Alak, anunció ayer que mañana firmará el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), por el que la municipalidad de La Plata adquirirá 70 nuevos lectores biométricos para el control del presentismo de los empleados.

Según pudo saber EL DIA, los 70 nuevos artefactos se sumarán a los 21 ya instalados en distintas dependencias de la Comuna, y que forman parte de la modernización del sistema de personal implementado por el nuevo intendente.

Tras haber afirmado que la Comuna registró el mes pasado un ausentismo del 60 por ciento de los empleados registrados, aunque aún no se conoce el resultado que este control tuvo en los últimos días, y la baja de unos 4.500 contratos que no fueron renovados a quienes no exponían pruebas de prestación de servicio, ahora se espera que los nuevos artefactos vayan instalándose en distintos edificios de los más de 150 que tiene la Municipalidad.

Hasta ahora ese procedimiento se realizó en las delegaciones de Los Hornos, San Carlos, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet, Hernández, Gorina, Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Melchor Romero.

Además, ya tienen sus aparatos el Palacio Municipal, la Torre I, la Justicia de Faltas, la sede de 20 y 50 de Control Urbano y Seguridad, la República de los Niños, el Cementerio, la Terminal de Ómnibus, el Pasaje Dardo Rocha y el edificio municipal de 7 y 49.

Según indicaron fuentes municipales, antes de la instalación de estos lectores de huella digital, los trabajadores registraban su presentismo en planillas de papel, las que, según afirmaron, “eran regularmente adulteradas”.

En ese sentido, precisaron que una persona llenaba sistemáticamente las firmas del resto de las personas registradas como método, una práctica que se desbarataría a partir del uso de la huella dactilar en los lugares de trabajo, lo que obligaría a la presencia.

Como viene publicando EL DIA, Alak denunció desde su asunción como intendente el desmesurado nombramiento de personal por parte de la gestión anterior, lo que, según indicó, superaba los 12.000 contratos.

En el mismo sentido, el jueves pasado la Municipalidad se presentó ante la fiscalía Nº16, a cargo de Juan Condomí Alcorta, para denunciar penalmente los delitos de “malversación de caudales” y “fraude a los fondos públicos”, entre otras irregularidades relacionadas a la contratación de personal durante la anterior gestión.

En ese contexto, también se denunció el ataque en la delegación de Los Hornos y de Altos de San Lorenzo, ante la resistencia de grupos violentos al control biométrico que se decidió implementar.