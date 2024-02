"Tiene una precariedad intelectual muy grande ", la fuerte crítica de Javier Milei al gobernador de Chubut, Ignacio Torres

El presidente Javier Milei volvió hoy a criticar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" y por eso amenazó con interrumpir el envío de petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de una deuda de fondos coparticipables de la Nación.



"Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", dijo el Presidente en declaraciones televisivas desde la ciudad estadounidense de Washington, donde ayer participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).

A su vez, Milei aseguró: "La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación, entonces cuando arma la operación, cuando se deposita la coparticipación, que se hace continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo”.

El Presidente advirtió la semana pasada, ante la posibilidad de que Chubut suspenda el envío de gas y petróleo: "Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia...", en su cuenta de X, y lo chicaneó: "De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... ¡Ánimo! Ya aprenderás...".