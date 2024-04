Cuatro senadores renunciaron al aumento y continúa la polémica

Siguen las repercusiones por el aumento de las dietas de los senadores, quienes a mano alzada y sin debate previo llevaron su sueldo bruto a 7 millones de pesos. Paritaria extraordinaria que se dio en medio de un contexto de ajuste y recortes económicos, por lo que el impacto dentro de la sociedad y el arco político no demoró en llegar.

Entre tantas expresiones de indignación algunos espacios intentaron desligarse de la responsabilidad del aumento, incluso desde el bloque del PRO presentaron un proyecto de resolución para dejar sin efecto el aumento ya que “nuestro país se encuentra atravesando momentos de dificultad y requiere de nosotros una actitud responsable y de ejemplaridad”, argumentaron.

Pero lo cierto es que al momento solo cuatro senadores hicieron presentación formal para no cobrarlo, los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri, y los senadores del PRO Luis Juez y Martin Goerling. Sus notas entraron el viernes de manera formal al sistema del Senado pero por cuestiones reglamentarias resultaría impracticable no efectuarles el aumento, según explicaron desde la Cámara Alta esto se debe a que lo que se votó fue una modificación en el valor de los módulos y como la contabilidad es la misma para todos los senadores en la práctica no se puede pagarle menos a unos que a otros.

Como se dijo la indignación escaló alto y una de las que cuestionó con dureza el incremento de las dietas fue la ex diputada Elisa Carrió quien calificó como “delito” el accionar de los senadores.

“Toda la vida defendí que debían ganar bien. Lo que no pueden ganar es escandalosamente bien”, sostuvo Carrió y aseveró sin vueltas: “Es un delito”.

“Es un delito donde están implicados todos, incluso la vicepresidenta. Es un delito, por lo menos moral seguro” manifestó la dirigente de la Coalición Cívica quien además apunto contra el presidente, Javier Milei a quien nombró como un miembro más de la casta.

En esa línea Carrió sostuvo que el aumento no fue más que un “toma y daca de la casta” y que esta casta también incluye al mandatario y a su gabinete. “Él está haciendo acting. ¿Está claro? Esto es acting, esto es actuación. De todos”, concluyó.

Pero ahora las miradas se posaron sobre la Cámara Baja ya que esto puede derivar en un aumento de las dietas de los diputados. Es que los legisladores, tras ver lo que sucedió en el Senado no tardaron en hacerle llegar su reclamo al presidente de la Cámara, Martín Menem. Pero no obtuvieron la respuesta que esperaban y ahora deberán aguardar a que finalice el tratamiento de la Ley Ómnibus para poder hablar de sus dietas.

De esta manera, serán solo los senadores nacionales los que perciban una paritaria extraordinaria, mediante la cual a partir de julio comenzarán a cobrar más que funcionarios de primera línea. Incluso que el primer mandatario ya que el sueldo bruto de un senador superará los 7 millones de pesos, mientras que el bruto del presidente ronda los 4 millones.