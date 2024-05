Yanina Latorre disparó contra Maru Botana por su regreso a la tele: “Es mala persona y me dejó sin amigas"

La panelista Yanina Latorre recordó una vieja anécdota que vivió durante sus épocas en la facultad junto a la cocinera Maru Botana para explicar el enojo por su regreso a la tele.

Ahora, oficialmente, la cocinera Maru Botana vuelve a la pantalla chica ya que encabezará su propio ciclo culinario en América TV luego que Marcelo Tinelli le ofreciera formar parte de la grilla televisiva en la señal durante el 2024.

Así, al enterarse de la noticia, Yanina Latorre se mostró indignada: “Para mí no es bienvenida. Ya estuvo acá y no le fue bien” para luego reflotar una historia vintage que remonta a sus épocas cuando ambas estudiaban en la facultad y por la que aún, Yanina resiente a la cocinera.

Claro está que, por aquellas épocas, eran amigas y juntas, cursaban la carrera administración de empresas en la UBA hasta que Maru se encargó de dejarla de lado y hacerla sentir mal por su cuerpo, según contó la panelista de LAM. “Es mala persona. A mí me arruinó una parte muy importante de mi vida. Fue muy cruel conmigo, lo digo enserio. No fue un chiste y lo voy a sostener hasta que me muera”, tiró Yanina.

“Ella me trató de anoréxica porque yo era muy flaca y ella estaba en un momento de su vida que quería adelgazar, y con esa cosa del odio adolescente, yo tenía 18 años, convenció a todas mis amigas de que yo era una especie de monstruo, una put… que me quería quedar con todos sus novios, y que yo era anoréxica para ser más lindas y más flacas que ellas”, dijo enojada Latorre.

“Pero yo nunca me morí de hambre y sigo siendo igual de flaca, mi hija es igual. Nunca dejé de comer. Eso es maldad absoluta porque me dejó sin amigas mucho tiempo. En la facultad, todas le creyeron y me dejaron de hablar. Con el tiempo se arrepintieron y me pidieron perdón pero no disculpé a ninguna. Es mala, posta”, cerró Latorre .