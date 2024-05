Llega el frío y crece la ayuda al prójimo que vive a la intemperie

El frío aprieta y con 0 ó apenas muy pocos grados por encima de esa marca, las personas en situación de calle no sólo la pasan muy mal sino que ponen en serio riesgo su salud. De ahí que en esta época del año se profundizan las campañas que buscan asistir a ese sector de la población.

Hay hombres, mujeres, jóvenes y de edades mayores durmiendo en distintos rincones del casco urbano platense. Los gabinetes de cajeros automáticos, las entradas de algunos inmuebles deshabitados o de sedes de instituciones, las veredas mismas en sectores que brindan un reparo, o directamente la intemperie del banco de un parque o una plaza son los espacios que suelen ocupar las personas sin techo. Según entidades que se dedican a brindarles alimento y abrigo, “cada vez son más”.

Ong’s, organismos públicos y hasta vecinos que por su cuenta siguen una inquietud personal guiados por la sensibilidad social arrancaron en este invierno anticipado con la colecta de viandas e insumos que alivien un poco el malestar de pernoctar al aire libre.

Nancy Maldonado es la titular de Sumando Voluntades. La entidad asiste por estos días a unas 130 personas que viven en la calle y recibe, a la vez, a alrededor de 60 que se acercan a esa sede todos los mediodías para llevarse un plato de comida. “No damos abasto -remarca la dirigente social-. además de crecer la cantidad de gente que duerme afuera crece el número de familias que vienen por comida a nuestro comedor”, indica.

En ese caso, subrayó Maldonado, “hace falta de todo” y detalló: “ropa de abrigo, sobre para hombres, camperas, sweaters, pantalones, medias y calzado”.

Otra entidad que busca paliar los efectos del desamparo en días de temperaturas extremas es Noches Solidarias. Quique Maestri, el referente de ese espacio, aclaró que “más que nada nosotros nos enfocamos en la comida y por eso siempre necesitamos la donación de alimentos no perecederos”. Sin embargo, por recorrer las calles, se sabe de las necesidades de abrigo. “La gente no tiene casi nada, así que viene muy bien frazadas, buzos, camperas y, sobre todo, zapatillas”, añadió.

Noches Solidarias recibe aportes los miércoles, de 16 a 19, en la avenida 51 N° 815 (entre 11 y 12).

Desde La Plata Solidaria, Pablo Pérez resaltó que la carencia de elementos esenciales para vivir y, en estos días, el desabrigo, también se viven paredes adentro. “Hay barrios de la periferia platense donde la familias, aunque duerman en sus casas, la pasan muy mal, porque no pueden calefaccionar las viviendas y no tienen abrigo ni calzado suficiente, con chicos que no tienen para ir a la escuela”, precisó.

Las campañas de ayuda al prójimo se lanzan también desde iniciativas particulares. Daniela del Greco es una estudiante de Administración (Ciencias Económicas), profesora de Danzas y empleada en el Rectorado conmovida por la pobreza que ve en la calle. Y a ella, por su cuenta, se le ocurrió pedir la donación de frazadas en las redes sociales que incursiona.

“Cuando las situaciones climáticas se ponen más difíciles (el frío, la lluvia, por ejemplo) no puedo dejar de pensar en la gente que veo durmiendo en la calle cuando voy o vengo de mi laburo o de la Facultad. Creo que la gente es muy solidaria, solo que a veces falta un poco de impulso y alguien que arranque, así que este es el segundo año que estoy lanzando la “campaña de Frazadas” con la idea de juntar abrigo y poder salir a repartir por la Ciudad”, subrayó la joven.

Daniela informó que quienes deseen donar frazadas pueden comunicarse a su celular, 2345-661469. “Pueden escribirme para coordinar y alcanzarme lo que tengan o ver cómo lo paso a buscar”, añadió.

También hay un programa de Asistencia Integral para personas en Situación de Calle organizado desde la Comuna que un conjunto de servicios, como alojamiento, alimentación, higienización, atención de psicóloga social y derivaciones gubernamentales en caso de mayor complejidad.

Por un lado, en la sede de 14 N° 1091 se realizan las entrevistas para dar lugar al ingreso, y además se cuenta con dos paradores, divididos por género, según la ley provincial 13.956 y la ley de Identidad de Género 25.643. Entre ambos se alojan aproximadamente 80 personas por día.

En tanto, una guardia de asistencia primaria con operadores evalúan la situación de las personas sin hogar haciendo recorridos por la ciudad.

De acuerdo a los números proporcionados por el Municipio, ese programa asiste en la actualidad a 120 personas en situación de calle.

Por su parte, la Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial, ejecuta distintos programas de abordaje de la problemática.

En esa línea, divide la atención en Dispositivos Móviles (acompañamiento integral a las personas en situación de calle) que funcionan en horario vespertino, y el programa de Centros de Integración Social, con casas convivenciales. Ahora, durante la Campaña de Invierno, se entregan kits de abrigo y kits de higiene.

