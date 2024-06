Las industrias locales tienen caídas en las ventas que van del 30% al 50%

En el contexto de caída que viene experimentando el sector industrial a nivel nacional junto con la caída del consumo, la matriz industrial del Gran La Plata resiste el escenario de recesión a la espera de que se concreten medidas económicas para tomar decisiones.

Así lo manifestó Eugenia Ctibor, la presidenta la Unión Industrial La Plata a este diario: “Una encuesta interna que realizamos indica que el mayor impacto que está afrontando el 70 por ciento de nuestros socios es la caída de las ventas, que oscilan entre un 30 y 50 por ciento. Y por otro lado, la suba de los costos, en el que se incluyen las subas de las tarifas en servicios de energía y el aumento de la carga impositiva, es otro de los problemas que se presentan en este momento”.

En ese sentido, Ctibor explicó que si bien “la matriz productiva de la Región es muy heterogénea en cuanto a los tamaños de cada industria y lo que se fabrica”, no se han registrado hasta el momento despidos o suspensiones, lo que según ella se entiende como un esfuerzo de los industriales por conservar la nómina de empleados, poniéndose al hombro los costos que supone la crisis.

“En muchas industrias, como en la que dirijo (de la cerámica), la producción está parada o en su funcionamiento mínimo indispensable y no se han realizado despidos, sino que el personal pasa a cumplir otras tareas dentro de la empresa. La matriz productiva de la Región está compuesta mayoritariamente por pymes, casi todas ellas familiares, que se esfuerzan para atravesar este contexto”, comentó la presidenta de la UIA local.

Falta de gas

En cuanto a las complicaciones que se están dando por los servicios, Ctibor habló sobre el faltante de gas de las últimas dos semanas. “Implican una baja en la producción que se traduce en aumento de costos. Estas medidas, tomadas de esta forma, dañan a la industria. No hubo aviso de que se iba a restringir el uso, la acción se tomó casi de un día para el otro. Eso manifiesta falta de planificación, previsión e inversión. No podemos decir que por el frío falta gas en un país como Argentina que tiene una de las plataformas más grande del mundo y la energía no llega a donde tiene que llegar”, analizó.

Según la directora de la ladrillera local, “este gobierno nacional fue claro desde su campaña diciendo que iba a implementar cambios en el plano macroeconómico e iba a haber un importante ajuste. Creo que se necesitan consensos para definir el modelo que nos marque un rumbo porque no hay claridad. Es complejo atravesar las crisis para las industrias, aunque sabemos, por experiencia, que nunca han sido muy largas. Esperamos que esta sea lo más corta posible”, finalizó.

En la misma línea se expresó Alejandro Guanzetti, presidente de la Federación Empresaria La Plata (FELP): “Necesitamos que la nueva ley nos ayude a todos, sobre todo en la legislación laboral, donde no podemos tomar empleados por los costos que implica, pero más que nada por los riesgos de que nos hagan juicio, que son la espada de damocles para los empresarios”, dijo.

“Si queremos que algo cambie, tenemos que atravesar este momento. No sabemos cuánto puede durar la crisis, pero si el Gobierno llega a manejar la inflación y los sueldos dejan de peder poder adquisitivo quizá la situación mejore, porque aparecería la posibilidad de ahorrar y no como ahora que la gente se gasta el dinero porque sino se devalúa”, analizó Guanzetti.

sin pedidos

Sobre la situación del empresariado local, el dirigente de la FELP consideró que ante la falta de ventas la industria está en un peor momento ya que no tiene pedidos comerciales, mientras que varios empresarios tienen aún suficiente stock para “aguantar este momento donde hay muy poco movimiento”.

Guanzetti hizo referencia al sector de la venta de materiales de la construcción, rubro que maneja, y contó que si bien los meses de otoño e invierno marcan “la época en la que siempre bajan las ventas porque se hacen menos obras a raíz del mal clima, esta vez la inactividad es extrema”.

En ese sentido, sostuvo que “estamos tratando de no despedir empleados, pero no en todos los casos es posible sostener la estructura comercial si no se vende”.

Panorama pyme

La actividad industrial pyme experimentó otro fuerte descenso en abril tras marcar una baja interanual del 18,3 por ciento, y cerró el primer cuatrimestre con una merma del 19 por ciento en comparación con el mismo período de 2023, de acuerdo al relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Es la sexta baja consecutiva y fue la más profunda de los últimos tres meses. Luego del derrumbe del 30 por ciento interanual en enero, había atenuado el retroceso al 9,9 por ciento en febrero y al 11,9 por ciento en marzo.

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) reflejó que las empresas operaron con 70,1 por ciento de su capacidad instalada en el cuarto mes del año, mostrando un aumento de 0,1 por ciento frente a marzo. Desde CAME se indicó que “durante el mes de abril, la industria pyme se encontró con una situación marcada por la escasez de consultas y pedidos de producción, aunque la reposición de stocks se desarrolló sin mayores complicaciones y los insumos estuvieron fácilmente disponibles”.