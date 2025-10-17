En la Ciudad, los básicos de la canasta subieron 2,5% en septiembre

Documentos

Un informe sobre la variación de la canasta alimentaria en La Plata –integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería- arrojó un 2,5% de aumento durante septiembre, una cifra que está por arriba del 1,9% que detectó el Indec a nivel nacional para el segmento de alimentos y bebidas.

El estudio, que realiza con frecuencia mensual la Fundación FundPlata, se llevó a cabo en 18 comercios de 13 barios, con venta al público de los tres rubros. Según se detalló, la investigación incluye 26 productos.

El trabajo se realizó durante la cuarta semana del mes de septiembre. El rubro de mayor incremento fue el de productos de carnicería con un 4,1%; seguido por los de almacén con un 1,5%. En tanto, se indicó que los de verdulería tuvieron una caída del 0,3%. Los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron polenta (11%); asado (7,4%); aceite (7,1%) y bola de lomo (4%), se detalló.

Desde la entidad se aclara que “la canasta no se puede comparar de forma directa con la del IPC por la extensión de la lista analizada “pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular”.

A continuación, el informe completo con todos los detalles: