La Ciudad |Señales que alertan

En la construcción local no se mueven los precios ni las ventas

El costo del metro cuadrado tuvo un alza del 0,05% y llegó a $1.865.358,64. Hubo baja en los materiales ante la caída de demanda

17 de Octubre de 2025 | 03:34
Edición impresa

El costo de la construcción se mantuvo casi estable en septiembre. Subió un 0.05 por ciento el mes pasado y acumula un 16,7 por ciento en lo que va del año, según el Índice Apymeco de Costos de la Construcción. A su vez, el valor en dólares tuvo una baja, porque al momento de realizar el informe, el valor de la moneda norteamericana tuvo un salto importante en las cotizaciones oficial y blue.

Según fuentes de los constructores, confirma la desaceleración de valores en la Región. En el último año, el indicador muestra una suba del 23,77 por ciento.

De acuerdo con el relevamiento que elabora la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (APYMECO), el precio del metro cuadrado para un edificio tipo en La Plata se ubicó en 1.865.358,64 pesos, sin incluir IVA ni la incidencia del terreno o los costos jurídicos del emprendimiento.

En tanto, los materiales mostraron una baja mensual del 0,93 por ciento y la mano de obra retrocedió un 0,03 por ciento, debido a la falta de nuevas homologaciones salariales y a que en agosto se había computado un monto no remunerativo que ya no fue considerado en septiembre.

El informe también señala que el costo de construcción en dólares cayó un 5,75 por ciento respecto de agosto, pasando de 1.351,70 a 1.273,96 dólares por metro cuadrado. Esta baja está asociada al aumento del tipo de cambio paralelo, que redujo el valor medido en moneda estadounidense.

MATERIALES

Entre los materiales con mayores aumentos se destacaron las pastinas (2,48 por ciento), el yeso blanco (2,02 por ciento) y el hierro redondo (0,61 por ciento), mientras que entre los rubros con descensos figuran los alambres (-9,5%), la membrana (-0,76%) y la arena (-0,20%).

El estudio remarca que se detectaron comportamientos dispares en los materiales derivados del hierro, algo inusual para la composición del índice, ya que habitualmente esos productos evolucionan de manera homogénea.

Según explicaron en Apymeco, el hierro tuvo un pequeño aumento pero algunos insumos derivados del hierro, como las mallas, alambre y clavos , bajaron, lo que es “llamativo”. Se asocia con la caída en la venta de esos productos.

Con respecto a la estabilidad de precios, mencionan entre los factores influyentes “la baja inflación al consumidor y la retracción en las compras”, según dijo el titular de Apymeco, Gustavo Marín.

Desde Apymeco explicaron que la actual estabilidad en los costos refleja cierta parálisis de la actividad y la ausencia de nuevos proyectos de envergadura. No obstante, el despacho de cemento registró un aumento del 3,7 por ciento respecto del mes anterior, un dato que aporta cierta señal de movimiento en el mercado.

 

