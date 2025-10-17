Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

El periodista platense Agustín Raimondo quedó detenido luego de presentarse espontáneamente ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de nuestra ciudad, quien había requerido su captura en una causa por los delitos de lesiones graves calificadas en concurso real con dos hechos de desobediencia, que está elevada a juicio.

La orden fue firmada por el juez Ramiro Fernández Lorenzo, a pedido del fiscal Juan Pablo Caniggia, en un expediente enmarcado en un contexto de violencia de género y una hija en común.

De acuerdo a la resolución, “desde el mes de abril de 2012 hasta el mes de abril de 2021 sin precisar fecha exacta, Agustín Raimondo sometió a su pareja a constantes agresiones verbales, físicas, psicológicas y actos de hostigamiento que provocaron en la misma un daño psicológico calificado como moderado por la perito psicóloga interviniente, ello en diferentes sitios de la ciudad de La Plata”.

Asimismo, según sostuvo el magistrado, “con el grado de convicción exigido para este tipo de medidas, tengo por legalmente acreditado el siguiente hecho penalmente relevante que también se le imputa al nombrado Agustín Raimondo: que siendo aproximadamente las 12.00 del día 23 de noviembre de 2023, Agustín Raimondo, en franca violación a la medida cautelar dispuesta por la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Familia Nro. 6, la cual se encontraba vigente y debidamente notificada, a bordo de un vehículo, se hizo presente a la salida del jardín (...) donde asiste su hija menor de edad (...) en circunstancias en que su expareja y progenitora de la niña, la retiraba del establecimiento, donde comenzó a filmar con su teléfono celular al tiempo que le profirió dichos, logrando con ellos hostigarla y perturbarla”.

Por si fuera poco, Fernández Lorenzo también dio por probado que “siendo aproximadamente las 17.38 del día 15 de enero de 2023, Agustín Raimondo, en franca violación a la medida cautelar dispuesta por la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Familia Nro. 6, de la cual se hallaba debidamente notificado, realizó publicaciones en la red social Twitter -hoy X- dirigidas a su expareja, (...) hostigándola con su accionar”.

Ante esa situación, el juzgador consideró “la existencia de peligros procesales de entorpecimiento probatorio previstos en el art. 148 del C.P.P., toda vez que el imputado ha demostrado en reiteradas oportunidades haber incumplido con las obligaciones impuestas, evidenciando un claro desapego a las normas que rigen los comportamientos que las partes deben observar en el curso de los procesos”.

Fernández Lorenzo completó su decisorio diciendo: “Ahora bien, en atención al pedido fiscal de conversión, dado que ya se formalizaron las audiencias del art. 308 CPPBA (en los tres casos), verificándose que la existencia de los delitos se encuentran justificados y que las imputaciones se sostienen con un estándar de convicción de alta probabilidad que exige la prisión preventiva, no siendo procedente medida de excarcelación alguna en función de la explicación precedente y de lo dispuesto por el art. 171 del rito, al verificarse un riesgo cierto de frustración de los fines del proceso, corresponde que, una vez efectivizada la detención, se convierta de pleno derecho en prisión preventiva”.

Sobre este tema, quien se volcó en las últimas horas a las redes sociales fue precisamente la expareja de Raimondo, Florencia Mascioli, quien dijo sentirse aliviada con la detención.

“Se hizo Justicia. Fin de mi infierno. Valió la pena tantos años de lucha. La violencia de género sí existe y la justicia también llega”, expresó en medio de un sentido agradecimiento a la abogada que la acompaña.

Por último, con cierto alivio, posteó: “Hoy todos dormimos en paz”.