La profecía autocumplida de Caputo sobre el dólar

eleconomista.com.ar

La frase de Luis Caputo en un evento ante 700 empresarios en el IAE, leída como una sugerencia irónica en su momento, fue el trade de julio para los inversores argentinos. El dólar subió en el mes más del 14%, contra pérdidas fuertes en los bonos en dólares y las acciones. Sin quererlo, el consejo del ministro de Economía terminó siendo la mejor recomendación que alguien le haya hecho a los ahorristas durante el mes que terminó. La profecía autocumplida manchó el mantra oficial que ahora bien podría cambiarse a “No Todo Marcha Acorde al Plan”.

La turbulencia en el mercado financiero se profundizó con una suba de tasas descomunal para sacar pesos de la cancha y frenar el dólar. No resultó: las tasas quedaron altísimas y el dólar se disparó. Esto pasa mientras que los vencimientos de deuda en pesos en agosto ascienden a la friolera de $38 billones.

“Decir tanto de que todo marcha de acuerdo a plan y después ver al Gobierno tomando medidas, corrigiendo, moviendo las variables, genera un poco de zozobra. Porque me parece que se hizo demasiado énfasis en esta idea de que que iba todo bien. Tal vez generó también un poco de complacencia de parte del Gobierno. Yo prefiero que se intervenga o que tomen decisiones, que corrijan, antes que el dogmatismo o el empecinamiento de que no se cambia nada y se sigue como si no pasa nada”, sostuvo Luis Secco, economista y exdirector del Banco Nación.

Para Secco, estas súper tasas en pesos son un problema hacia adelante y podría atentar contra la solvencia fiscal. “El manejo de la liquidez, que fue lo que generó todo este ruido de tasas de interés más altas, me parece que lo que no podemos perder de vista es que el principal deudor de la economía en pesos es el Tesoro”.

Si bien es cierto que las letras son muy cortas con lo cual el efecto de tasas muy altas se puede diluir si vuelve todo a la normalidad, el economista cree que el mensaje es importante y que “el riesgo sigue siendo que desaparezca el principal ancla, que es la fiscal”.

Sucede que las tasas de interés muy altas afectan el perfil de solvencia del fisco en el mediano y largo plazo. “Hay que resolver rápido este episodio y no afectar esa percepción de solvencia. Es cierto que los intereses de las letras que se capitalizan no se registran, con lo cual el base caja sigue dando positivo, pero bueno, el tema es que la deuda crece a la tasa que devengan las letras y eso es un desafío”, recordó.

¿Y el “verde”?

La suba del dólar podría tener fecha de caducidad. El cierre del mayorista en $1.373 hace que se esté a menos del 6% de tocar el techo de la banda cambiaria, en $1.450. Con las súper tasas en pesos y la convicción de que a ese nivel el BCRA saldrá a vender, es que muy probablemente el ajuste se haga solo o con pocas municiones gastadas por la entidad. “A estos niveles, el carry trade es el ganador. Lo que le queda al dólar es mínimo y las Lecaps y otros instrumentos en pesos pagan tasas del 4% o 5%. Si el dólar se estabiliza, son tasas altísimas en dólares”, explicaron desde una mesa de dinero.

Delphos Investment salió con una idea similar. Apuntó a que si bien en julio el equipo económico logró adquirir aproximadamente US$ 1.500 millones en reservas -lo que contribuyó a una depreciación del tipo de cambio cercana al 13% desde fines de junio-, “consideramos que, de cara a los comicios, la estrategia oficial volverá a enfocarse en la estabilidad cambiaria y la desinflación, a costa de mantener restringida la oferta de pesos”.

Según la consultora, esto obligará al Tesoro a convalidar tasas atractivas en las licitaciones primarias para afrontar los abultados vencimientos. Lorena Giorgio, de Equilibra, coincidió con el diagnóstico. “Estamos empezando a testear cuánta confianza le tiene el mercado al esquema de bandas cambiarias. Si cree que el techo se mantiene al menos hasta las elecciones, lo racional es vender dólar y quedarse en pesos haciendo carry”, remarcó.

Caputo y el equipo económico hacen malabares para cumplir los deseos del Jefe, que es Javier Milei.

El desarme de las LEFIs fue una imposición presidencial más que algo pedido por el team Caputo. Ahora, por lo bajo y no tanto, festejan la suba del dólar que le da aire a los sectores más desfavorecidos por el tipo de cambio ultra barato. De hecho el ministro festejó un tuit donde se mostraba la mejora del TCRM. ¿No era que el dólar se iba a $1.000 o menos porque el programa económico inducía una apreciación? Confiesan internamente que eso también fue un mensaje que tuvieron que repetir porque Milei se los impuso.

Ahora vendrá el momento de explicar porqué lo que fue es mejor que lo que no fue. El “relato” libertario escribirá otro capítulo.