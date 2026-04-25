La agenda deportiva de este sábado: partidos, horarios y transmisión

Liga Profesional (Argentina)
Estudiantes (LP) vs. Talleres (C) | 17:00 | TNT Sports Premium
Sarmiento vs. Tigre | 19:15 | ESPN Premium
River Plate vs. Aldosivi | 21:30 | TNT Sports Premium
Argentino Merlo vs. UAI Urquiza | 15:30 | LPF Play
Temperley vs. Patronato | 15:30 | LPF Play
San Telmo vs. All Boys | 15:30 | LPF Play
San Miguel vs. Los Andes | 15:30 | LPF Play
San Martín (SJ) vs. Quilmes | 17:30 | LPF Play
Atlético Rafaela vs. Gimnasia (J) | 18:00 | LPF Play
Brown (A) vs. Villa San Carlos | 15:00 | Disney+ Premium
Argentino Quilmes vs. Dep. Camioneros | 15:30 | LPF Play
Flandria vs. Sportivo Italiano | 15:30 | LPF Play
Defensores Unidos vs. Dep. Merlo | 15:30 | LPF Play
Ituzaingó vs. Excursionistas | 15:30 | LPF Play
Fulham vs. Aston Villa | 08:30 | ESPN / Disney+
Liverpool vs. Crystal Palace | 11:00 | Disney+
West Ham vs. Everton | 11:00 | Disney+
Wolverhampton vs. Tottenham | 11:00 | Disney+
Arsenal vs. Newcastle | 13:30 | Disney+
Alavés vs. Mallorca | 09:00 | ESPN 3 / Disney+
Getafe vs. Barcelona | 11:15 | ESPN / Disney+
Valencia vs. Girona | 13:30 | DSports
Atlético de Madrid vs. Athletic Club | 16:00 | DSports
Parma vs. Pisa | 10:00 | Disney+ Premium
Bologna vs. Roma | 13:00 | Disney+ Premium / ESPN 4
Hellas Verona vs. Lecce | 15:45 | Disney+ Premium
Lyon vs. Auxerre | 10:00 | Disney+ Premium
Angers vs. PSG | 14:00 | Disney+ Premium / ESPN 2
Toulouse vs. Monaco | 16:05 | Disney+ Premium / ESPN 2
Jornada de Bundesliga (Bayern, Leverkusen, etc.) | 10:30 | Disney+ Premium
Manchester City vs. Southampton (FA Cup) | 13:15 | ESPN / Disney+
Botafogo vs. Internacional | 18:30
Bahia vs. Santos | 18:30
Remo vs. Cruzeiro | 18:30
São Paulo vs. Mirassol | 21:00 | Disney+ Premium
Inter Miami vs. New England Revolution | 20:30 | Apple TV
Baskonia vs. Barcelona (Liga ACB) | 07:00 | Fox Sports 2
Boca vs. San Martín (C) (LNB) | 11:30 | TyC Sports
Baxi Manresa vs. San Pablo Burgos (Liga ACB) | 12:00 | Fox Sports 2
Pistons vs. Magic (NBA) | 13:00 | TNT Sports Premium
Obras vs. Instituto (LNB) | 20:30 | Básquet Pass
Nuggets vs. Timberwolves (NBA) | 21:30 | ESPN 2
Saracens vs. Tigers (Premiership) | 11:00 | ESPN 4 / Disney+
Newman vs. Champagnat (URBA) | 15:30 | ESPN 4
Yacaré vs. Selknam (Súper Rugby Américas) | 20:00 | ESPN 3
José Agüero vs. Ángel García / Andrés Campos vs. Facundo García / Brenda Alarcón vs. Aldana López | 23:40 | TyC Sports
