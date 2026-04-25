Sábado para disfrutar con todo al aire libre en La Plata

Este fin de semana en La Plata estará marcado por un cambio en las condiciones del tiempo, con un sábado estable y un domingo más inestable, con lluvias y viento.

El sábado se presentará con cielo algo nublado y temperaturas que irán de frescas a templadas. La mínima se ubicará en torno a los 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C. Además, se prevé la presencia de vientos leves del sector norte, lo que aportará una sensación térmica agradable durante gran parte de la jornada.

Sin embargo, el panorama cambiará de cara al domingo. Se espera un cielo mayormente nublado, acompañado por chaparrones a lo largo del día. Las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 12°C y una máxima de 17°C. A esto se sumará la intensificación del viento, que rotará al sudoeste y soplará con ráfagas fuertes, generando un marcado descenso térmico y condiciones más inestables.

De esta manera, el fin de semana tendrá dos caras bien distintas: una primera jornada ideal para actividades al aire libre y una segunda más complicada, donde el paraguas y el abrigo serán protagonistas.