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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 25 de abril 2026

Los beneficios y descuentos con la billetera virtual del Banco Provincia.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 25 de abril 2026
25 de Abril de 2026 | 07:35

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La billetera digital del Banco Provincia sostiene sus promociones durante los fines de semana, en línea con los beneficios que ofrece a lo largo de toda la semana. En ese marco, Cuenta DNI se posiciona como un recurso para atenuar el impacto de los gastos diarios, en un contexto donde los usuarios buscan cuidar sus ingresos y encontrar formas de consumir que permitan ahorrar un mango.

Las ofertas alcanzan consumos esenciales como alimentos, transporte y compras habituales, con descuentos que invitan a planificar el gasto. Los descuentos de Cuenta DNI para hoy abarcan desde carnicerías y comercios barriales hasta marcas reconocidas y supermercados. Pero no todos los descuentos funcionan igual: hay topes, condiciones y trucos para exprimirlos al máximo.  Las billeteras virtuales son en ese sentido una herramienta clave en el consumo cotidiano y la gente quiere aprovechar las posibilidades de la mejor forma.

Los beneficios con Cuenta DNI para este sábado

  • Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
  • FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
  • 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.
  • Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.
  • Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
  • 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.
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