Luis Ventura anunció que renunciará a la presidencia de Aptra

Luis Ventura anunció hoy que luego de la entrega de los Martin Fierro de Radio -prevista para el 25 de noviembre- presentará la renuncia a la presidencia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

"Mientras manejo solo hacia Luján y de manera inconsulta e irrevocable después de la entrega de los próximos Martin Fierro de Radio presentaré mi renuncia... sin vuelta atrás", reveló esta tarde Ventura con un mensaje en Twiter.

Y, acotó: "Gracias a todos por todo lo que me ayudaron. no me llamen. Es tema cerrado".

Los Martín Fierro de Radio se entregarán el 25 de noviembre en el hotel Sheraton y de acuerdo al tuit de Ventura, dejaría el cargo en los días siguientes. Ventura asumió en la entidad en diciembre de 2015 cuando en las elecciones obtuvo 33 votos contra 26 que sacó Jorge Lafaucci y 22 que consiguió Guillermo Sciacaluga, su predecesor en el cargo.

En diciembre de 2017, luego de una cuestionada entrega de los Premios Martin Fierro, Ventura avisó que iba a cumplir una sola gestión al frente de la asociación.

Por entonces, afirmó: "Hago mis cuatro años de APTRA, me voy a mi casa y sigo participando como socio, porque me parece que hay que darle lugar a otras camadas de periodistas y colegas, que son muy inteligentes.Tengo muchas presiones como presidente".

En la conducción de APTRA Ventura es secundado por Santos Buglisi como presidente y Juan Alberto Pini como Tesorero.