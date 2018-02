El debate por el aborto ya se instala con fuerza también en la Región

La decisión del gobierno de dar luz verde al tratamiento parlamentario de un proyecto de despenalización reavivó la discusión. La opinión de referentes de género, especialistas en bióetica y la posición de la Iglesia

El último lunes, miles de manifestantes llegaron hasta el Congreso para reclamar el tratamiento de una ley que garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mientras esto pasaba, movilizaciones similares se producían en distintas provincias y el hashtag “aborto legal” se convertía en trending topic. La movilización, organizada por la “Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito” llegaba precedida por una explosión de la polémica en torno al aborto en populares programas de televisión. Y la discusión terminó de reinstalarse el viernes, con toda la fuerza, después de que el Gobierno decidiera dar luz verde el debate en el Congreso.

La revitalización del debate por el aborto alcanza, como era de esperarse, también a la Región, donde referentes locales ya aportan su visión a una discusión multidimensional, en el que se cruzan argumentos médicos, éticos, legales, políticos, religiosos y sociales entre otros.

Una discusión en la que se cruzan dos posiciones enfrentadas que anticipan algunos de los argumentos que seguramente formarán parte del inédito debate parlamentario que se viene.

El punto de consenso aparece a la hora de reconocer la necesidad de dar esta discusión en un marco institucional. Un debate, por cierto, largamente reclamado: el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo impulsado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito” se presentó siete veces desde el año 2007. No obstante nunca llegó al recinto y ni siquiera se trató en comisión.

La manera en que se va a encarar ese debate también es polémica: mientras un grupo de diputadas opositoras encabezado por Victoria Donda quieren que se trate sobre tablas el 8 de marzo en una sesión especial en el marco del Día de la Mujer, el gobierno quiere que se trate primero en comisiones.

Mientras la polémica por este punto sigue sin definirse, referentes sociales, políticos, eclesiásticos y médicos, entre otros, expresaron en las últimas horas su opinión sobre el debate en sí y sobre la materia a debatir: el aborto legal.

Quienes impulsan con más fuerza la discusión aluden a una urgente realidad social que lo reclama: según los últimos números sobre mortalidad materna difundidos por el Ministerio de Salud provincial , correspondientes a 2016, dos de cada diez muertes maternas se vinculan a abortos.

En todo el país el aborto es la primera causa de muerte materna. El pico más reciente de casos se produjo en 2015, con 53, y si se consideraran los subregistros provocaría entre 100 y 150 decesos anuales. Mientras tanto son alrededor de 53.000 al año las internaciones en hospitales públicos derivadas de abortos clandestinos. Según las últimas estimaciones en la materia, que corresponden al año 2009, se realizarían en la Argentina entre 370.00 y 522.000 abortos por año.

Al costo en vidas humanas se suman las secuelas en la salud de las sobrevivientes de abortos clandesinos que se complicaron y el gasto millonario que representa para el sistema de salud, según argumenta la platense Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, quien pone el acento en la dimensión social del tema: “la penalización sólo opera con secuelas en la vida o la salud para las mujeres de los sectores más populares, las que viven en zonas rurales o alejadas de centros sanitarios y para las que sufren diversas formas de violencia. Las mujeres con recursos y acceso a la información, se ven sometidas a la ilegalidad, pero interrumpen el embarazo de forma segura” (ver aparte).

Pero mientras para los principales impulsores de la despenalización detrás del drama del aborto hay un problema sanitario y social, quienes se oponen argumentan que presentar la despenalización del aborto como un tema principalmente sanitario es “inexacto y tendencioso”.

Así lo expresa, por caso, Alberto Bochatey, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de La Plata, quien pone el acento en la necesidad de proteger al niño por nacer. ( ver aparte).

Como se sabe, el tema del aborto es complejo y con distintas aristas para el debate, una de las cuales tiene que ver con el momento en que empieza la vida humana. Y mientras los que se oponen a la despenalización consideran que ésta se inicia desde la concepción, otros entienden que el pre-embrión no puede considerarse persona.

José Alberto Mainetti es especialista en bioética y considera un signo de madurez de la sociedad el hecho de que se disponga a dar tratamiento parlamentario al proyecto para despenalizar el aborto.

Si bien entiende que la tendencia mundial es “ir hacia la despenalización”, también habla de un debate por demás complejo, que enfrenta a dos “posiciones irreconciliables”.

“Creo que el debate moral en torno al aborto está agotado y las posiciones de los grupos pro vida y los grupos por el derecho a elegir (pro--life y pro-choice) son irreconciliables”, afirmó.

Frente a una situación así y de cara al debate parlamentario, Mainetti sostiene que “cuando una sociedad tiene un conflicto de este tipo tiene que tratar de satisfacer a las dos partes”.

Seguidamente indica que “desde la bioética no hay una racionalidad que nos permita tomar partido de una manera inobjetable. SI se considera el plano moral, tanto desde el sector pro-vida como desde el sector que opta por la elección se esgrimen argumentos atendibles”.

Mainetti indica que , a diferencia de la eutanasia, que perdió parte de su condición polémica cuando aparecieron los cuidados paliativos como una alternativa de la medicina para responder ante la situación de los enfermos terminales, en el caso del aborto, hallar una opción de este tipo es más difícil.

Por caso, la Conferencia Episcopal Argentina se pronunció ayer proponiendo a la educación sexual integral como alternativa a la despenalización del aborto.

Mario Sebastiani, jefe del servicio de Obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires, anticipando las posibles posiciones del debate parlamentario que se viene, contempló que esa sería una de las propuestas y consideró que eso ya se intentó y se hizo mal. “Esas tareas no son sencillas y son ineficaces. Hay una ley, como la de Educación Sexual Integral”, que no está en marcha. Entonces no sigamos haciendo esto porque la foto es inmodificable: En los países en los que el aborto está legalizado tenemos menos abortos no tenemos enfermedades derivadas y no tenemos muertes. Nosotros tenemos 600.000 abortos por año, mientras que España, que tiene el aborto despenalizado, tiene 94.000 anuales”.

Lo imprevisible que puede ser el debate parlamentario que se viene se puso de manifiesto en las últimas horas en el Congreso, donde la opinión está divida en el interior de los bloques frente a este tema. Una situación que refleja el pulso de la sociedad.

