Sampaoli hizo escala en Sevilla y charló con Pizarro, la sorpresa

También se junto con el defensor Gabriel Mercado y el medio Ever Banega. Sigue su gira europea para definir la lista mundialista

| Publicado en Edición Impresa

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, se reunió con el mediocampista Guido Pizarro en Sevilla, en el marco de sus charlas en Europa de cara al Mundial Rusia 2018.

El actual volante de Sevilla de España, se reencontró con Sampaoli luego de sus participaciones con el seleccionado argentino en Eliminatorias Sudamericanas con los empates ante Uruguay y Venezuela del 1 y 6 de septiembre de 2016, respectivamente.

Pizarro es una de las opciones que analizará Sampaoli de cara al campeonato del mundo, teniendo en cuenta la lesión de Lucas Biglia (doble fractura lumbar) en el partido de Milan ante Benevento por la liga italiana que le demandará semanas de recuperación.

El entrenador del seleccionado argentino también se reunirá con el defensor Gabriel Mercado y el volante Éver Banega en Sevilla y en los próximos días estará en Inglaterra, Holanda, Francia, Italia y Portugal, según confirmó su agente de prensa personal.

“maradona y pelé estarán por encima de messi aunque gane el mundial”

A todo esto, el ex delantero argentino Claudio Paul Caniggia dijo que su compatriota Diego Maradona y que el brasileño Pelé están por encima de Lionel Messi, quien no podría superarlos ni consagrándose campeón del mundo con la Albiceleste en el Mundial de Rusia.

“No es complicada la comparación. Si Messi gana el Mundial dependerá de cómo se gane. Si es siendo la gran figura como Diego en el de México 1986 muchos pensarán que podría igualarlo, pero superarlo no. Maradona es el jugador más increíble que he visto, un jugador extraordinario”, dijo Caniggia a Radio La Red.

“Messi en algunas cosas es más constante, pero lo que hacía Maradona no lo hacía nadie. Solo lo pongo a Pelé a su altura, que no lo vi y es por lo que dicen. Son los dos jugadores más extraordinarios que nos dio el fútbol”, añadió.

El exatacante de River Plate, Boca Juniors, el Roma y el Benfica, entre otros, sostuvo que le parece bien que se debata quien es el mejor de todos los tiempos, pero que él no tiene dudas.

“Yo opino que no hay un jugador como Maradona. No existe y todavía no nació. Messi es un crack, un fenómeno, pero no creo que haya nacido un jugador como Maradona”, afirmó ‘el Pájaro’, que jugó con Maradona en el Mundial de Italia 1990 y en el de Estados Unidos 1994.

También criticó que algunos jugadores se destacan en sus clubes europeos pero no lo hacen con la camiseta argentina.

“Terminamos dependiendo de Messi y alguno más, deben aparecer los demás. Es una selección que tiene crédito igual, es Argentina y los demás nos respetan, pero dejamos dudas. Tienen que aparecer los jugadores. Estamos dependiendo mucho de un jugador y no debe ser así. No podemos depender de un tipo”, cerró.

Pizarro podría ganarles la pulseada a Kranevitter y Ascacíbar, otros que habían sonado