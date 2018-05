Paritaria docente: en junio van a liquidar un 10% de adelanto a cuenta y bono por presentismo

Se depositará los primeros días del mes entrante. Desde abril cobraban por ese ítem 8% y ahora les darán un 2% adicional

Con una paritaria inconclusa como marco, y en medio de reclamos y medidas de fuerza que se hacen cada vez más virulentas y reiteradas, el gobierno provincial adelantó ayer que otorgará un nuevo aumento “unilateral” a los docentes.

La mejora será del 2 por ciento, a cuenta de la paritaria salarial, actualmente estancada, y mil pesos en concepto de presentismo -que también se entregarán a fines de mayo- para aquellos que no hayan faltado a clases, con lo que se llevará el incremento de sueldos en lo que va del año hasta el 10 por ciento.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal formuló el anuncio en el acto de inauguración del ciclo lectivo del Instituto de Formación Cultural y Política “Hannah Arendt” que conduce la diputada nacional Elisa Carrió.

“Seguimos sin tener paritarias acordadas con los docentes en Buenos Aires, pero les dimos un aumento a cuenta de la paritaria y con los números de hoy decidimos liquidar un 2 por ciento adicional para garantizarles que siguen arriba de la inflación”, sostuvo la mandataria.

También se refirió a la bonificación por asistencia perfecta en el bimestre febrero/marzo, afirmando que “vamos a liquidar el presentismo docente por primera vez; aquellos que hayan cumplido van a cobrar mil pesos más en junio”.

El 20 de abril pasado, tras fracasar uno de los varios encuentros de negociación paritaria mantenidos hasta entonces, el gobierno provincial resolvió otorgar a los docentes una suba -a cuenta de futuros aumentos- del 8 por ciento; con el dos por ciento resuelto por Vidal, el incremento superaría la inflación oficial registrada por el INDEC en lo que va del año, que es del 9,6 por ciento, aunque se estima que a fines de este mes sumará al menos un par de puntos porcentuales más.

“Desde el principio me propuse que aunque no hubiera acuerdo esta demora no perjudicara a los docentes” subrayó Vidal: “por eso les dimos un aumento, a cuenta de la paritaria, del 5 por ciento retroactivo a enero, y del 8 por ciento a partir de abril. Con los números de inflación de hoy, junto con el equipo de Educación decidimos liquidar un 2 por ciento adicional que van a cobrar ahora en los primeros días de junio”.

“Con esto garantizamos que sigan arriba de la inflación en lo que va del año y mostramos que los seguimos cuidando aunque no haya acuerdo con los dirigentes gremiales”, señaló la gobernadora. En otra sintonía, los gremios docentes “actualizarán” el porcentaje de aumento a pedir en la próxima paritaria, tomando como parámetro una inflación “del 25 al 30%”, y exigiendo además la incorporación de una cláusula “gatillo” de actualización automática.