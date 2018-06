Falleció Oscar Furlong, campeón del mundo en 1950

Dejó huella en el deporte de la naranja. Fue un adelantado a su tiempo. También capitaneó al equipo de la Davis en tenis

El argentino Oscar Furlong, campeón mundial de básquetbol en 1950, falleció a los 90 años, informó la Confederación Argentina de ese deporte (CABB).

“Pillín”, ex alero de 1,90 metros, fue el jugador más valioso (MVP) y el máximo anotador de la fase final de aquel campeonato mundial que se disputó en Argentina.

En la final, que nuestro seleccionado le ganó a Estados Unidos 64-50, Furlong anotó unos 20 puntos.

Durante su carreta también se acreditó las medallas de plata en los Panamericanos de Argentina 1951 y de México 1955.

Estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y de Helsinki 1952, fue 7 veces campeón de la Federación Argentina e integra el salón de la fama de la Federación Internacional de Baloncesto desde 2007.

Jugó en Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque y en la Universidad Metodista del Sur (Dallas) de la NCAA. Rechazó ser parte de la NBA tras los ofrecimientos de los Lakers de Minneapolis Lakers y Bullets de Baltimore: “Ni la NBA era lo que es ahora, ni yo tenía en mi cabeza la posibilidad de vivir del básquetbol. Yo jugaba porque me gustaba, nada más. Rechacé el ofrecimiento de un contrato como algo natural, no me interesó. Nosotros teníamos un pensamiento mas lírico, pero eran otras épocas”.

Furlong fue un mago de la naranja y un adelantado a su tiempo, incluyendo el haber sido el primero en introducir el jump shot (lanzamiento en salto) en la Argentina.

TAMBIÉN BRILLÓ EN EL TENIS

También fue tenista, se destacó en dobles, y de 1966 a 1977 fue el capitán del equipo argentino de Copa Davis.

En 1977 llegó por primera vez en la historia a las semifinales del torneo con un equipo que contaba con Guillermo Vilas, ex número 2 del mundo, y José Luis Clerc (4).

El básquetbol en particular y el deporte argentino en general, lloran a un grande que dejó un enorme legado y el reconocimiento del mundo entero.