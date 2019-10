Larreta y Lammens discutieron pero apenas se sacaron chispas

| Publicado en Edición Impresa

“Yo hablo con los hechos, tenemos la mortalidad infantil más baja de la historia de la ciudad. Construimos una escuela por mes”, expresó anoche Horacio Rodríguez Larreta, candidato a Jefe de Gobierno por la alianza oficialista Juntos para el Cambio. Y lo cruzó Matías Lammens, aspirante al mismo cargo por el Frente de Todos: “En estos 12 años del gobierno del PRO” en la ciudad de Buenos Aires “hubo un franco descenso del presupuesto tanto en educación como en salud”.

Fue uno de los cruces de los dos principales candidatos a presidir el ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, que participaron del debate con miras a las elecciones del 27 de octubre próximo. Debate que tuvo un tono discreto, anodino y sin escenas picantes.

Otro tema de discusión, del que participaron todos los candidatos, fue el de corrupción y seguridad. Al respecto, Rodríguez Larreta dijo que “bajaron todos los delitos en la Ciudad pero podemos mejorar. Vamos a poner un departamento de policía en cada comuna. Cara a cara es la mejor manera de trabajar”.

Gabriel Solano, del Frente de Izquierda (FIT) expresó: “El gran problema de inseguridad en el país viene de arriba a abajo. Es el Estado que cobija el delito organizado y el narcotráfico y luego se lo premia con blanqueo”.

Lammens agregó: “Cuando me metí en el fútbol me decían que no lo hiciera porque me decían que estaba lleno de ladrones. Tenemos una diferencia con este Gobierno. Queremos una oficina anticorrupción a cargo de la oposición”.

Y Matías Tombolini, candidato de Roberto Lavagna, prefirió hablar de economía: “Con la gestión de antes, la luz se cortaba, ahora ni si quiera la podés pagar. El único que se benefició con todo esto es la persona que vende velas”.