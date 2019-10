La revancha de Scaloni

Meses atrás su puesto como DT estaba cuestionado, pero ahora logró consolidarse y ya proyecta a la Selección Argentina del futuro

| Publicado en Edición Impresa

Antes de que la Selección Argentina enfrente a Qatar por la Copa América, el futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina parecía tener los días contados. Sus planteos eran cuestionados, los resultados no se le daban y las críticas por su inexperiencia brotaban de todos lados. Hoy, apenas un par de meses después, la realidad es completamente distinta.

Si bien en el fútbol argentino es cambiante, s casi un hecho (salvo un imprevisto) que estará al mando de la Albiceleste en la Copa América del año próximo que en nuestro país y Colombia. Por este motivo está aprovechando las fechas FIFA para probar nuevos jugadores para proyectar de a poco el equipo de Qatar 2022.

La goleada de ayer ante Ecuador por 6-1 en el estadio del Elche de España le permitió a Scaloni seguir de cerca a varios futbolistas que están dando sus primeros pasos en el seleccionado nacional con la mira en lo que se viene. El 2020 será muy importante porque, además de la cita continental, también arrancarán las Eliminatorias para la próxima Copa del Mundo.

Scaloni, que aterrizó en la Selección de la mano de Jorge Sampaoli, está teniendo como mayor virtud el vínculo con los jugadores. Los mismos siempre han hablado muy bien con él públicamente y eso le permitió continuar en el cargo en los momentos de mayor turbulencia.

También cuenta con el apoyo de la Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien semanas atrás lo ratificó en el cargo. Esto le permitió plantear las últimas fechas FIFA del año (en noviembre se disputará la última) con otra tranquilidad y pudiendo planificar más allá de diciembre.

BUSCANDO LA RENOVACIÓN

El principal objetivo de Scaloni y su cuerpo técnico es buscar la renovación de la Selección Argentina y, para ello, intenta aprovechar al máxima cada convocatoria. Fueron varios los apellidos nuevos que aparecieron tanto en el empate ante Alemania del pasado miércoles como en la ya mencionada goleada frente a los ecuatorianos.

Uno de los que más aprovechó su chance fue Lucas Alario, el delantero del Bayer Leverkusen que anotó en ambos partidos y ya pide pista como una alternativa en ataque. Ahora su objetivo será mantener un buen nivel en la Bundesliga y aprovechar futuras convocatorias de la misma manera.

También mostraron cosas interesantes dentro de la cancha en esta fecha FIFA jugadores como Lucas Ocampos, Nicolás González y Nicolás Domínguez. Cuando el entrenador dio la lista muchos se sorprendieron con estos nombres y, en los amistosos, supieron mostrarse cuando tuvieron minutos en cancha.

Es válido aclarar que Scaloni no busca una renovación brusca, sino progresiva. Obviamente que Lionel Messi, que esta fecha FIFA no pudo estar por la suspensión de Conmebol, seguirá siendo la bandera del equipo y figuras de enorme trayectoria como Sergio Agüero continuarán estando presentes en las convocatorias. Pero el foco está puesto en no depender ciento por ciento de ellos y armar una buena base con las nuevas camadas.

Lautaro Martínez es un claro ejemplo de esto último, ya que se proyecta como el gran delantero que tendrá la Argentina para el 2022. Dependerá de él poder aprovechar sus cualidades para terminar de consolidarse en el fútbol europeo, mientras que Scaloni intentará encontrarle la posición ideal dentro del once albiceleste.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul so también entran en esta categoría, ya que tienen la edad ideal para convertirse en verdaderos protagonistas de la escuadra nacional. En la Copa América de este año mostraron cosas interesantes, ahora deberán seguir por el mismo camino. Scaloni ya los piensa como piezas fundamentales.

¿FUE MEDIDA ECUADOR?

Muchas veces las fechas FIFA pueden ser engañosas. Ecuador, envuelto en problemas extra futbolísticos y con varias bajas de peso, no pareció ser rival para la Argentina, que se impuso sin inconvenientes con goles de Alario, Espinoza (en contra), Paredes (penal), Pezzella y Domínguez. Sirvió, más que nada, para sumar rodaje.