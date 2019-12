Los aranceles de Trump impactan fuerte ahora en Argentina y Brasil

WASHINGTON

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció ayer la imposición de aranceles al acero y aluminio de Argentina y Brasil en una decisión que sorprendió al mandatario brasileño Jair Bolsonaro; uno de sus principales aliados, como también a la Argentina, donde la medida fue calificada de “inesperada” y la Cámara del Acero ya advirtió sobre el impacto adverso que tendrá en el sector.

“Brasil y Argentina han devaluado fuertemente sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores”, tuiteó el mandatario norteamericano. Y agregó: “Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envíe a Estados Unidos desde esos países”.

A principios de 2018, Trump decidió aplicar aranceles globales de 25 por ciento a las importaciones de acero y del 10 por ciento a las de aluminio, pero en marzo de ese año aprobó exenciones para algunos países, incluidos Argentina y Brasil, que acordaron cuotas. Pero ahora revertirá esas concesiones.

“Les di una gran pausa en relación a los aranceles. Ahora estoy quitando esa pausa. Es muy injusto para nuestros fabricantes y muy injusto para nuestros agricultores. Nuestras empresas siderúrgicas estarán muy felices y nuestros agricultores estarán muy felices”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El anuncio es una mala noticia para Brasil, que es el segundo proveedor de acero de Estados Unidos, y también para Argentina que exporta a ese país la mayor parte de su producción de aluminio y acero.

En Argentina la medida se consideró “inesperada” y el sector privado evalúa las consecuencias

Bolsonaro asegura tener un “canal abierto” con Trump y se dijo “casi convencido” de que su aliado tomará en cuenta su reclamo. “Si fuera el caso, voy a llamar al presidente Trump”, dijo en la radio Radio Itatiaia. “No veo eso como una represalia”, expresó. “Voy a hablar con él para que no nos penalice con unos aranceles al acero y al aluminio”, explicó.

SORPRESA EN ARGENTINA

En tanto, el gobierno saliente de Argentina empezó a trabajar para iniciar un diálogo con el gobierno de EE UU tras el anuncio de Trump. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se reunió con el canciller Jorge Faurie -ambos funcionarios del Ejecutivo de Mauricio Macri, que el próximo 10 de diciembre cederá el poder al peronista Alberto Fernández- para tratar una decisión que desde su cartera calificaron de “inesperada” y que, afirmaron, se tomó sin “ninguna señal” a los gobiernos argentino y brasileño ni al sector privado.

Los altos funcionarios se comunicaron con la embajada estadounidense en Buenos Aires para hacerles llegar sus peticiones: una conversación con el secretario de Comercio de EE UU, Wilbur Ross, que tendría a Sica como interlocutor, y con el vicesecretario del Departamento de Estado, John Sullivan, con quien hablaría Faurie.

El embajador argentino en Washington, Fernando Oris de Roa, también se comunicó con la Secretaría de Comercio de EE UU para “entender la magnitud de esta declaración y cómo cambian los acuerdos” comerciales ente los dos países.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....