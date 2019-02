En 2018 el flagelo del vandalismo le costó unos $14 millones a las escuelas platenses

Sólo en los últimos siete meses del año pasado se denunciaron más de 30 ataques vandálicos, según un relevamiento oficial

Pese a su enorme significación social, los edificios escolares no escapen a una epidemia que en la Ciudad parece haberse encarnizado con todo el patrimonio público: el flagelo del vandalismo. Y no sólo no esquivan esa lamentable realidad, sino que parecen haberse convertido en uno de sus blancos predilectos. Una cifra resume el alarmante fenómeno: durante el 2018, los ataques vandálicos generaron gastos por más de 14 millones de pesos en escuelas platenses.

La inquietante estadística se desprende de un relevamiento oficial que comprende al período enero-diciembre de 2018. El gasto equivale nada menos que a la construcción de 14 aulas nuevas con última tecnología, un dato no menor para una ciudad en la que hay instituciones educativas con largas listas de espera por falta de vacantes, es decir, de aulas para satisfacer la demanda.

Por si fuera poco, quienes elaboraron el informe advirtieron que esa cifra “se desprende del vandalismo sistemático, y no contempla los daños de aquellos establecimientos que sufrieron incendios”.

Según se informó desde el Municipio de La Plata -que tiene a su cargo la ejecución del Fondo Educativo-, los daños por “vandalismo corriente y sistemático” generaron - durante el año pasado - un gasto de $1.2 millones mensuales en promedio para los establecimientos educativos de la Ciudad, representando un total de 14.4 millones a lo largo de todo el 2018.

En ese marco, la Comuna, el Concejo Escolar local y la Provincia (a través de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar) debieron afrontar gastos superiores a los 14 millones de pesos para reparar los daños ocasionados por actos vandálicos en las instituciones educativas, se indicó.

El subsecretario de Vinculación y Gestión de la Comuna, Martiniano Ferrer Picado, sostuvo que “estos daños equivalen a la construcción de 14 aulas nuevas con última tecnología, o en su defecto a la construcción de un Jardín con baños en cada una de las aulas”.

Este último es otro dato no menor, sobre todo si se tiene en cuenta que en La Plata para el nivel inicial sólo hay lugar para el 50% de los chicos en establecimientos públicos.

Quienes elaboraron el informe destacaron que la cifra de $14 millones contempla hurtos de electrodomésticos, elementos musicales, aparatos tecnológicos y medidores de gas; daños por reparaciones; roturas de ventanas y rejas; rotura de estufas, mochilas en los baños y azulejos, daños de pintura, grifería, entre otros.

En este contexto, desde la Municipalidad de La Plata recordaron que meses atrás se denunció penalmente a directivos de dos escuelas platense por el presunto robo de mercadería que debía ser destinada a los chicos en el marco del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Se cree que los alimentos eran vendidos después a familias de bajos recursos, pero también sustrajeron elementos como cocinas y termotanques.

ACTOS VANDÁLICOS

Según se informó desde la Comuna, son más de 30 los episodios vandálicos denunciados formalmente que tuvieron lugar en instituciones educativas de la ciudad, en el marco del período mayo-diciembre de 2018.

Ante ese panorama, en el ámbito educativo se habla de hechos vandálicos cada vez más frecuentes, de escuelas que se vieron afectadas en reiteradas ocasiones, de una mayoría de episodios que nunca resultan esclarecidos y de un creciente número de directivos que, ante este panorama, optan por no hacer, ni siquiera, la denuncia policial.

Por todo ello, se percibe una creciente sensación de impotencia y de vulnerabilidad frente a estos hechos. Y si bien es cierto que el vandalismo se inscribe en un contexto de inseguridad generalizada, son contadas las medidas preventivas que se han tomado hasta ahora.

El relevamiento oficial dio cuenta que el año pasado se registraron distintos episodios delictivos en la Escuela Primaria N° 124; Jardín de Infantes N° 972; Escuela Primaria N° 72; Escuela Primaria N° 27; Escuela Secundaria N° 72; Escuela Secundaria N° 82; Jardín de infantes N°92; Escuela N° 67; Secundaria N° 57; Escuela Primaria N° 32; Centro de Formación Laboral N° 2; Jardín Municipal N° 6 ‘Hugo Stunz’; Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°9; Escuela Primaria N° 25 y Escuela Secundaria N° 26; Escuela Especial N° 514; Escuela Especial N° 529; Jardín de Infantes N° 977; Escuela Secundaria N° 88; Jardín de Infantes N° 946; y la Escuela Primaria Nº41, y en varios jardines municipales, entre otros.

Apuran obras

Por su parte, desde la Comuna informaron que se avanza con un plan de obras en las escuelas de la región, contabilizando un total de 167 obras en jardines, escuelas y colegios durante los últimos tres años, y unas 38 que ya están iniciándose o en proceso de licitación durante el 2019.

Al respecto, el intendente Julio Garro destacó que “pusimos en valor jardines maternales y de infantes, y se acondicionaron más de 150 aulas, lo que le permitió a cerca de 4 mil estudiantes platenses optimizar sus condiciones de aprendizaje”.

Asimismo, informó que “en 2019 se planifica la finalización de otras 70 aulas, lo que implica beneficios directos para más de 2 mil chicos de la ciudad”, y valoró que “en estos tres años logramos avanzar con obras que dan respuesta a demandas históricas de la comunidad educativa platense”.

